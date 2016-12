Preocupación por el futuro del hogar que dirigía el padre Yáñez en Monte Comán

El padre Fernando Yáñez es un ícono en la comunidad de Monte Comán (San Rafael), donde tiene adeptos a su obra, y otros que lo critican por sus métodos y prefieren que se vaya del distrito.

A partir de los audios que lo comprometen en la Justicia por casos de abusos sexuales contra menores e internados en el hogar San Luis Gonzaga, que él mismo edificó y creó junto con varios colaboradores, su presencia en el distrito sigue siendo materia de discusión entre los que lo aprecian y lo rechazan, a pesar de las pruebas en su contra.

Una visita al hogar que funciona a unas cuatro cuadras del centro de la localidad mostró la devoción que tienen los que aún trabajan en ese lugar y los internos que se acercaron por su propia decisión.

Si bien no quisieron hablar de los casos de abuso y de la decisión del obispo Eduardo María Taussig, de pedirle al Vaticano su expulsión de la Iglesia, los ex operadores que hace 13 años que trabajan con él admitieron que su obra al frente del hogar permitió el recupero de muchos chicos que pudieron terminar sus estudios y aprendieron un oficio.

Estos colaboradores –al menos tres de ellos– dijeron: "El audio fue armado para extorsionar al padre y que nunca vieron casos de abuso en el interior del hogar".

Admitieron que el salario que perciben lo paga el padre Yáñez y que será la Justicia la que determine su culpabilidad o su inocencia.

Oscar, un colaborador, dijo: "Es una lástima que por problemas políticos se pueda perder todo lo que el cura construyó durante años" y agregó: "La obra empezó a caer cuando la DINAF se hizo cargo del establecimiento".

"En el pasado se ha contenido no menos de 80 menores con problemas de adicciones y familias disgregadas", mencionó y agregó: "Ahora solo quedan 7 y un menor que fue retirado la semana pasada por las autoridades de la DINAF".

Tanto los internos como los empleados del sacerdote sostuvieron: "Con este inconveniente judicial que atraviesa Yáñez será muy difícil que le vuelvan a otorgar la custodia de menores".

En el centro de la localidad del Sur de Mendoza , muchos opinaron fuera de micrófono sobre todo quienes están en contra del sacerdote. Una mujer dijo: "Tengo chicos y no me gusta que en este lugar funcione un hogar con adolescentes que tienen antecedentes por delito. Donde funciona el hogar no tiene seguridad y en varias ocasiones muchos de los internos se han fugado".