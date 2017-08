Preocupa el aumento de cesáreas en Mendoza

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

hospital lagomaggiore.jpg

No hay que saber de estadística para alertarse si una variable asciende a 40%, cuando la sugerida debiera ser menor a 15%. Más aún si se trata de salud. Esos son los valores que dan cuenta del panorama nacional con respecto a la cantidad de nacimientos por cesárea en el sector público, frente a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).A la actualidad de Argentina, dada a conocer a través de un estudio que ubica al país entre los de Latinoamérica con peores índices, no es ajena Mendoza a pesar de que está por debajo de la media.Según datos aportados por el área de maternidad e infancia, en los hospitales y centros de salud públicos mendocinos el porcentaje general oscila entre el 32% y el 34%.Aunque el hospital Lagomaggiore presenta mejores números, ya que cerró el 2016 con el 30,67% y en lo que va del 2017 sólo el 29%, el alerta está instaurado alentado por el crecimiento acelerado."Como en todo el mundo, la cifra ha ido incrementándose. Este es un círculo vicioso: cuando una mujer tiene dos o más cesáreas es indicación absoluta que vaya a cesárea. Entonces la liberalidad con la que se han hecho durante los últimos años ha ido incrementando las de indicación absoluta", comentó la obstetra Leticia Ojeda, jefa del servicio de Guardia Obstétrica del Lagomaggiore.Los datos de este hospital son fundamentales para conocer lo que ocurre en Mendoza, ya que concentran la mayor cantidad de nacimientos (unos 5.500 por año). Según lo relevado, en 5 años el porcentaje de cesáreas se incrementó en el 5%, ya que en el 2011 alcanzaban el 25% y que, calculan, creció el 7% en una década, lo que dicen es "mucho".Contra esto han implementado estrategias, como trabajar un protocolo para ofrecerles un parto vaginal a mujeres que tienen una cesárea anterior, donde la decisión no es absoluta. "Para ello diseñamos un escorts de riesgos. Cuando la paciente lo tiene favorable, nos permite un parto vaginal. Tenemos muy buena respuesta y adherencia. Es que la que experimentó el parto y la cesárea no quiere tener de estas últimas", aseguró la especialista, detallando como razones que la recuperación es más rápida, que permite establecer el vínculo con el bebé en la primera hora y porque el riesgo para ambos es mayor en la cesárea."Cambiar la vía naturalmente dispuesta por una cirugía de abdomen mayor, supone mayor probabilidad de complicaciones anestésicas, de infecciones del sitio quirúrgico, de alteraciones del medio interno y deja una cicatriz en el útero que hace probable que se rompa en una próxima cesárea", dijo sobre las mamás.Con respecto al bebé, tendría mayor riesgo de síndrome de dificultad respiratoria, como de ingresar a Neonatología o de quedar con secuelas diferentes o hasta de morir."Las indicaciones para una cesárea deben ser solamente por haber detectado un factor de riesgo durante el control prenatal o en el parto. La Ley de Parto Respetado plantea que la mamá puede elegir cuando hay alternativa. El error está en considerar que la cesárea lo es. No le doy una opción cuando la estoy poniendo en riesgo de vida", destacó Ojeda, haciendo alusión a la ley 25.929, a la que Mendoza adhirió en 2009.Entre los motivos del incremento y considerando que en el sector privado oscilan entre el 65% y el 70% a nivel nacional, lo que se correspondería con lo que pasa en Mendoza, los profesionales destacan el factor cultural. Entre los principios que consideran "erróneos" enumeran que duele menos, que es menos riesgosa, más rápida y que hasta los bebés nacen más bonitos.Hay más preocupaciones en torno a las cifras que se dieron a conocer a partir de la publicación de dos trabajos en Paediatric and Perinatal Epidemiology.Entre las más emergentes, desde el Lagomaggiore hablaron del acretismo placentario, que es una inserción anormal de la placenta en la pared del útero, hoy bautizado como la "epidemia del siglo XXI"."A la vez, se incrementó esta enfermedad, que produce hemorragia incoercible, que puede matar a la mamá y que ya es una de las principales causas de muerte materna. Mientras más cesáreas, tiene mayor probabilidad de que esto ocurra", afirmaron sobre esta patología que ya dejó de ser "rarísima".