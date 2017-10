Premiaron a los mejores del turismo del vino local

vinos.jpg

Por quinto año consecutivo se galardonó a los mejores del turismo del vino en la gala de los Best Of Mendoza's Wine Tourism 2017, que se realizó en la Nave Cultural. El evento contó con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo, quien entregó varios de los premios. Hubo medallas de bronce, plata y oro para cada uno de los ganadores en las ocho categorías.Por el partido de la Selección argentina, el evento comenzó temprano y hasta se dispuso de una pantalla gigante para quienes quisieran quedarse a verlo ahí mismo.La premiación comenzó media hora tarde, pero la premiación fue ágil. La apertura estuvo a cargo de bailarines del staff estable de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, que hicieron coreografías de tango electrónico. Luego les entregaron una distinción a los miembros del jurado, que estuvo compuesto por referentes de distintas universidades, asociaciones gastronómicas y hoteleras, y periodistas relacionados con el mundo del vino.En representación de Grupo América estuvo Ariel Robert, gerente de contenidos de Grupo América Cuyo.Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo, resaltó en su discurso a la Ciudad de Mendoza, que los recibió para la premiación y que realizará este fin de semana una edición especial de la Peatonal del Vino."Este mes de octubre la Municipalidad está cumpliendo 30 años de Capital Internacional del Vino, va a ser un evento en el que habrá 200 etiquetas distintas, por eso qué mejor que celebrar en este lugar, este casamiento del turismo y el vino", sostuvo la funcionaria.Esta vez no hubo cierre con espectáculos, pero como no podía ser de otra forma, todos los ganadores posaron para la foto final.Cada uno de los que se llevaron el oro competirán en noviembre con los ganadores de las otras capitales del vino, esta vez en Valparaíso, Chile.Este año, a diferencia de la edición anterior, sólo una categoría quedó desierta. Hubo ovaciones para varios de los premiados, pero en especial para el restorán Francesco, que fue aplaudido por todos.Se trató del segundo evento en menos de dos semanas en el que los protagonistas del turismo del vino de Mendoza estuvieron de fiesta, ya que hace algunas semanas se celebró la Conferencia Mundial de Turismo Enológico de la OMT.