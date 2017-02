Por qué archivaron las causas contra Carniello y otros 3 magistrados

En algo más de dos horas, los miembros del Jury de Enjuiciamiento desestimaron cuatro causas abiertas contra los fiscales Juan Manuel Bancalari, Gustavo Fehlmann y Daniel Carniello , cuestionados por mal desempeño de sus funciones, y en algunos casos connivencia con conocidos delincuentes, y un último pedido contra el fiscal de Estado de Mendoza Fernando Simón, por haber demorado la expropiación de tierras destinadas a la comunidad huarpe.





En las deliberaciones, el cuerpo decidió por unanimidad archivar el caso de Bancalari porque la misma Justicia penal había desestimado el caso, al comprobar que el fiscal había actuado conforme con la ley en un juicio por una estafa en la que supuestamente había beneficiado a un amigo, pero finalmente probó que esta persona no había estado involucrada en ese proceso.





En el caso de Felhmann, por la acusación de parte de un detenido que habría declarado presionado por el funcionario, fue sobreseído por la Justicia, con lo cual se caían los argumentos para realizar el Jury . En cuanto a Simón, el rechazo fue realizado "in limine", es decir, el pedido carecía de fundamentos y requisitos para al menos analizar la posibilidad de juzgarlo.





En cambio, en el caso Carniello la votación quedó 11 a 10 en contra de abrir el Jury, salvando así al fiscal, que aún debe responder en los fueros penales por su actuación en un caso de piratería del asfalto, donde dejó en libertad a dos individuos que portaban armas policiales, luego de hablar con uno de sus informantes, Renzo Stuto, quien ahora está preso.





El debate por Carniello ofreció otro capítulo de dos disputas: una en primer plano, entre los diputados y senadores radicales y peronistas, en la cual, los opositores mantuvieron su posición original, al denegar siempre la realización del Jury. Y otra más soterrada, entre el gobierno de Alfredo Cornejo y la Corte Suprema de Justicia, más allá de todos los esfuerzos del mandatario para introducir cambios en ese ámbito, a través de sus elegidos, el procurador Alejandro Gullé y el ministro de la Corte José Valerio.





Es que entre quienes votaron en contra de abrir el Jury a Carniello estuvieron los supremos Alejandro Pérez Hualde y Jorge Nanclares, considerados más cercanos al radicalismo. Sin embargo, esta vez acompañaron en la postura Julio Gómez, Omar Palermo y Mario Adaro, y seis legisladores peronistas.





La lectura que hicieron varios correligionarios de Cornejo es que en la Corte buscan ponerle límites al gobernador en su constante avanzada sobre la administración de Justicia. En este sentido, había sido el propio Cornejo quién había pedido varias veces la destitución de Carniello, incluso le llegó a pedir la renuncia.





La reacción

Por supuesto que la novedad no cayó bien en Casa de Gobierno y, entre la conferencia de prensa donde se explicó para qué serán utilizados los fondos del BID una vez que firme un convenio con la entidad por U$S35 millones la semana que viene en EE.UU., Cornejo expresó su total acuerdo respecto a la decisión del Jury en cuanto a Bancalari, Felhmann y Simón, pero no demoró en criticar lo sucedido con Carniello.





"Dictar el archivo de Carniello no tiene nada que ver con los otros puntos, buena parte de la Corte y los justicialistas vienen votando en contra del Jury, pero todos los hechos que se han presentado han sido negativos para Carniello. Está preso Stuto y está condenado por otras dos causas por estafas, los dos policías han sido imputados, es decir, todos los hechos van contra Carniello, y ha progresado la causa penal con él. Sin embargo, lo archivaron. Por supuesto que mi posición es crítica, pero no tenemos otro modo de apelación, no coincidimos pero lo aceptamos, aunque esto no es un buen ejemplo", expresó el gobernador Cornejo.





Reclamó que sean finalizados los procesos contra las fiscales Valeria Ponce, acusada de robar un celular, y la viajera Anabel Orozco