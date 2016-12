Por primera vez, cuatro mujeres son las responsables de conducir autobombas

Por primera vez, en 109 años que lleva conformado el Cuartel de Bomberos de Mendoza, mujeres son las encargadas de conducir las autobombas.





Verónica, Carola, Analía y Lorena son mujeres que han elegido una profesión que involucra el servicio al otro, a la comunidad, pero que además pone en riesgo sus vidas. Las tareas que realizan cotidianamente son extraordinarias para el resto de la población: apagar incendios, socorrer a personas en problemas y ahora conducir vehículos de 17.000 kg en zonas urbanas .





Las oficiales coinciden en que les apasiona la adrenalina y por eso accedieron al curso de conducción. Verónica Leguizamón es auxiliar de la zona Sur, hace 10 años que se desempeña en el Cuartel de Bomberos de San Rafael, madre de tres hijos, afirma que "es una gran responsabilidad manejar este tipo de camiones porque son muy pesados y es complicado manejarlos en la ciudad".





Respecto de sus pares del sexo opuesto, manifestó que "al principio hay que darse su lugar, ganárselo. Pero trabajando a la par de ellos no es difícil".





Analía Altamira ingresó hace dos meses al Cuartel de Bomberos de Capital, situación que se había propuesto como una meta. Para ella "es una emoción y un desafío, no es lo mismo manejar cualquier otro móvil", resumió.





Por su parte, Lorena Fontana Rosa hace 8 años que pertenece al cuerpo y tomó el curso como un desafío. Lorena es la más habilidad tiene al conducir, ya que es chofer de movilidades pequeñas y es motorista. Afirma: "Me preguntaron si me interesaba hacer el curso y no lo dudé". Respecto de las diferencias entre manejar un vehículo más grande, explicó: "Es otra cosa, es otra la adrenalina que se tiene al salir a una intervención".





Ahora, en la zona Este, los vecinos podrán ver a Carola Miranda, auxiliar primera y parte del Cuerpo de Bomberos desde hace seis años, quien tuvo la posibilidad de hacer el curso de chofer para movilidades policiales. Al presentarse a este nuevo curso para movilidades grandes, "me habilité para poder conducir este tipo de camiones".





Cuatro mujeres comunes con tareas extraordinarias.