Por los arreglos, circular por el Gran Mendoza es una "misión imposible"

Antes era difícil transitar por el Gran Mendoza, sobre todo por Guaymallén Las Heras , porque para hacerlo había que ser un as del volante y tener buenos reflejos, no para esquivar los baches sino para elegir el más pequeño. Ahora sigue siendo complicado circular dado que los municipios encararon muchas obras de envergadura, en arterias principales y en simultáneo, por lo que sin un GPS no es sencillo llegar a destino a tiempo. Y con un GPS tampoco.





Las calles San Martín en Las Heras, Avellaneda en Guaymallén y Boulogne Sur Mer en Mendoza capital son quizás los ejemplos más importantes. Con mayor o menor avance, ya que comenzaron en diferentes momentos, son las principales obras de infraestructura vial que se están ejecutando.





Esto dado por la magnitud de las obras, pero también por lo que representan en cuanto a desvíos para los colectivos.





transito-mendoza-2.jpg



Sin embargo, en los tres departamentos se están realizando intervenciones viales a la par, lo que realmente genera un problema a la hora de cruzar de un lugar a otro.





En Ciudad, por ejemplo, el Gobierno provincial está ejecutando la remodelación del Barrio Cívico, lo que actualmente incluye el arreglo de calle Peltier. A eso, se suma que la Capital, en su Plan de Renovación Urbana, está trabajando en la "centralidad", que contempla el arreglo de muchas calles del microcentro.





En Guaymallén, además de la mencionada Avellaneda, comenzaron los trabajos en la traza que vincula al carril Urquiza con el Acceso Este, en la calle Colón en las inmediaciones del Polideportivo Poliguay y siguen interviniendo la zona de Dorrego , entre Costanera y el Acceso Sur. En todas las zonas mencionadas, hay desvíos de tránsito para todo tipo de vehículos.





transito-mendoza-3.jpg



En Las Heras la lista es larga y por lo que informaron desde la comuna ni bien terminen las actuales, ya tienen en carpeta otra serie de calles para reparar. Sumada a la avenida San Martín, ahora en el tramo hasta Vieytes, están en plena remodelación las calles San Miguel, Perú, 25 de Mayo, Dorrego y José María Godoy, entre otras.





Tras una recorrida por las zonas de mayor conflicto, Diario UNO pudo constatar que los vecinos están conformes con las obras que se están realizando, aunque hubieran preferido una mejor sincronización para que no se junten varias al mismo tiempo como ocurre ahora.





Por otra parte, pidieron que los trabajos se concreten en el plazo aproximado al anunciado al iniciar la obra. "Si se tiene que demorar un poquito más para quedar bien hecha no hay problemas, pero que no pase como antes que no las terminaban", coincidieron en la zona de Villa Nueva.