Por las magras ventas, ya liquidan la ropa de verano

Parece insólito, pero está sucediendo: cuando todavía estamos transitando enero, muchos de los comercios de venta de ropa del centro de Mendoza decidieron adelantar las liquidaciones de temporada.



Los descuentos comienzan en el 30%, pero en algunos casos pueden llegar hasta el 60%. El motivo es uno solo: la fuerte caída de las ventas. Tanto es así que en algunos comercios hablan de una baja del 30% si se hace la comparación con enero de 2016. Igual, enero es un mes en que históricamente es difícil para el rubro.



Las rebajas o liquidaciones son las estrategias que tienen los locales para llamar la atención de consumidores, que se ajustan el cinturón cada vez más y buscan no gastar más allá de sus posibilidades.



La cuestión es tratar de tentar a clientes que comparan opciones ante la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Pero también hay comercios que se adelantan a las temporadas de liquidaciones –en otros tiempos comenzaban a fines de febrero–, sólo para liquidar el stock y renovar sus vidrieras.



En cualquiera de los casos, se admite la caída de las ventas.



"Necesitamos vender, esto está paralizado. En realidad, nosotros los descuentos los hemos tenido durante todo el año. Ocurre que la gente se acostumbró a los descuentos, ya no busca financiación, sino descuentos", dijo Claudio Gudiño, de un local de la calle Espejo, que comercializa la marca Legacy.



Gudiño resaltó que en este comercio durante todo el año han realizado descuentos del 50% en productos discontinuos y que ahora las rebajas de verano se sitúan en el 30%.



"Hay clientes que estuvieron esperando los descuentos hasta para realizar las compras de fin de año. Hoy no se vende nada si no se hacen descuentos asociados con algún banco", contó.



Un comercio de la Peatonal Sarmiento también está ofreciendo importantes descuentos. Es que "las ventas han caído muchísimo", según reconoció Carina Guzmán, una de las vendedoras de este local que comercializa marcas exclusivas, como Rochas o La Dolfina.



"Ha influido en las ventas que mucha gente está viajando a comprar ropa a Chile. Nosotros trabajamos con un segmento de clientes que también está comprando mucho en Miami", reconoció Carina.



Otro factor que explica la ausencia de clientes en estos comercios está relacionado con las altas temperaturas que se han registrado en estos últimos días en Mendoza.



"La gente no sale a la calle cuando hace calor. Recién después de las 8 de la tarde el público empieza a entrar en el local", admitió Guzmán.



Los descuentos pueden llegar hasta el 60% del precio de lista. "Muchos de nuestros clientes están de vacaciones. Esperamos que las ventas se incrementen cuando regresen", dijo Guzmán.



En una emblemática sastrería de calle Espejo también aceptaron que las ventas están en caída libre.



"Enero siempre es así, de pocas ventas. Nosotros también hacemos descuentos. Lo que pasa es que por más que hagas rebajas, si no hay gente en la calle igual no hay ventas", dijo Gustavo, uno de los vendedores.



En otro local graficaron la situación de otra forma: "Hay casos en que al negocio lo utilizan de shopping, se prueban de todo, pero muy pocos clientes hacen la compra".