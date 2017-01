Polémica por los afiches que entregó Cultura en Mendoza a 200 años del Cruce de los Andes

Durante los festejos del Bicentenario del Cruce de los Andes en el Campo Histórico El Plumerillo en Las Heras y también en los días previos, en el microcentro de Mendoza , la Secretaría de Cultura distribuyó una serie de afiches alusivos a la gesta de San Martín que generaron controversia, ya que colocan al prócer en imágenes icónicas de la cultura pop.





Uno de los pósters muestra a Tomás Godoy Cruz, Simón Bolívar, Bernardo O'Higgins y José de San Martín imitando la famosa fotografía de The Beatles en Abbey Road, en Londres. En otra fue remplazado Diego Armando Maradona en los cuartos de final de la Copa del Mundo de 1986 contra Inglaterra (el gol de la Mano de Dios, una acción ilícita concretada con la mano) por el Padre de la Patria.





También se utilizó la famosa obra de Andy Warhol en la que retrata a Marilyn Monroe, pero en su lugar se colocó el busto clásico más popularizado de San Martín. Finalmente otro de los afiches retrata al prócer emulando una conocida imagen del Che Guevara, a la que además se le colocaron otros arreglos, como un sombrero diseñado a partir de grafitis y esténcils con palabras alusivas a su gesta libertadora.





Para el secretario de Cultura Diego Gareca la intención del Gobierno fue incorporar al héroe patriótico en imágenes reconocidas por todos, desde un abordaje que tuvo en cuenta el humor. "Que se entienda que la propuesta fue creada con mucho respeto y pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido", dijo el funcionario.





Además, defendió la iniciativa, ya que según él pudieron corroborar durante los actos oficiales que a la gente le gustó los afiches. "El de 'la mano de Dios' fue uno de los más requeridos en Las Heras . Los afiches fueron pensados para un segmento joven. Para mí San Martín es el líder político más importante de la Argentina y siento admiración por él", señaló.





Pese a las buenas intenciones, las imágenes se viralizaron en las redes sociales y cosecharon comentarios desfavorables entre la mayoría de los internautas. La opinión de los historiadores consultados estuvo en la misma sintonía.





Miguel Ángel De Marco, miembro de la Academia Nacional de Historia, consideró que el trabajo no tiene mucho sentido. "Me parece una cosa anacrónica la comparación entre lo que hizo San Martín y un partido de fútbol o un disco de una banda de rock o una obra de un pintor. Lo veo como algo que no tiene correspondencia, no es afortunado, es como mezclar la Biblia con el calefón. En mi condición de lector, no me aporta nada", dijo.





No es la primera vez que afiches de Cultura generan polémica. Suele ocurrir cada vez que se da a conocer al ganador del afiche de Vendimia.





¿Qué pensaría San Martín de esta forma de dar a conocer su labor?