Piojos, otitis y pie de atleta, los peligros en las colonias de verano

Cuando el mercurio del termómetro no para de subir, no hay nada más tentador que zambullirse en la pileta, sobre todo para los más pequeños. Pero cuidado: antes de meterse al agua es conveniente tener presente que las piscinas, muchas veces, pueden ser un vehículo de transmisión de enfermedades.



¿Esto quiere decir que no hay que enviar los chicos a las colonias de verano? No, simplemente, significa que es aconsejable tomar algunas precauciones antes de hacerlo. Según algunos especialistas, una adecuada cantidad de cloro puede ayudar para que el agua no se convierta en un medio de transmisión de parásitos, bacterias u hongos.



Piojos, diarrea, pie de atleta y otitis, son algunas de las enfermedades que se pueden contraer en el verano. Y los niños integran el grupo de riesgos más propenso a contraerlas. "Estas son las enfermedades típicas de las colonias de verano", coincide el médico Jorge Pujol.



El pie de atleta ocurre cuando un cierto hongo prolifera en la piel de los pies. Además de los dedos del pie, también se puede presentar en los talones, las palmas de las manos y entre los dedos de las manos.



"Es muy importante que los chicos, si no se las hacen en las colonias, se hagan una revisión médica antes de comenzar a asistir a la pileta. Aunque con un nivel de cloro en la pileta alcanzaría para erradicar el contagio del pie de atleta. También es aconsejable que los padres le sequen bien los pies", dice Pujol.



El profesional opina que, en el caso del pie de atleta, el contagio no se da tanto en el agua sino por el contacto en los espacios húmedos que los chicos comparten que, en la mayoría de las situaciones, suele ser una superficie de goma donde se lavan los pies antes de sumergirse en la pileta.



"El pie de atleta se desarrolla en la humedad, por eso es muy importante secarse muy bien los pies", agrega.



Otra enfermedad muy frecuente en las piscinas es la otitis. Se trata de una inflamación del oído provocada por una infección bacteriana. Suele comenzar con picazón, seguida de dolor, que puede provocar fiebre, entre otros síntomas. "La otitis es una enfermedad muy frecuente en esta época del año. Se trata de un proceso infeccioso del oído medio. Como se trata de una cavidad muy cerrada, al tener muy poca oxigenación, la zona se predispone para un cuadro de infección, que se trata con gotas y antibióticos. En este caso es muy importante evitar el uso de remedios caseros, que suelen agravar el cuadro", cuenta Pujol.



Otra de las patologías frecuentes en el verano son las diarreas agudas o gastroenteritis debido al clima ya que el calor favorece la propagación de las bacterias, virus o parásitos que producen este tipo de diarreas. Generalmente, estos microorganismos llegan al ser humano por aguas de clubes, natatorios, colonias o alimentos contaminados, o a través de la transmisión de persona a persona por falta de lavado de manos.



Pujol expresa que en muchos casos la diarrea estival se da por comer al lado de la pileta sin haber tomado las precauciones para manipular adecuadamente los alimentos. "Muchas veces la gente en la pileta no cuenta con los elementos adecuados de higiene para lavarse las manos", alerta el profesional.