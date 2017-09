Piden plata a la Nación para terminar 700 casas de la Tupac

Si bien varias de las casas de este programa de Integración Sociocomunitario ya se entregaron y de hecho están habitadas desde hace años, esos beneficiarios no han comenzado a pagar porque no pueden escriturar por falta de urbanización.

"Esas casas no tienen el final de obra, porque la mayoría de los municipios no concluyó con la urbanización necesaria para poder otorgarla. En aquel momento sólo lo hicieron Godoy Cruz y Maipú. Por ende, ellos no están pagando el crédito que se les otorgó", explicó Salamone, marcando que el hecho de terminar con esos requisitos va a regularizar la situación de esos beneficiarios.