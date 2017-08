Pequeñas grandes historias escritas a la luz del deber ciudadano

"¿Cómo anda, don Mercedes?", dice el hombre que debe tener unos 60 largos, gorra de paño y lentes. Son las 10 y el sol ya ha derrotado al frío de la mañana.

"Lindo nomás. Esta semana me hice 500 plantas y me faltan otras 200 para la semana que viene", contesta don Mercedes, que tiene más o menos la misma edad, más o menos la misma gorra y casi el mismo aumento en los lentes. Hablan de la poda, como corresponde a cualquier mendocino que se precie.

Si no fuera porque uno es muy alto y el otro bastante bajo, podría creerse que son mellizos. Ojos achinados, piel curtida, bien comidos, hablar pausado.

"Me crucé el otro día con don González. Lo fui a ver a su casa. Estuvimos como cuatro horas hablando... ¡Siempre nos falta tiempo pa' conversar!", dice el más alto. Don Mercedes asiente y responde con una sentencia similar.

Y así seguirán un rato, hasta que les pique el bagre y decidan irse a almorzar.

Después de todo era domingo de elecciones y este lunes había que trabajar, por más que las noticias sostuvieran que ganaron unos y perdieron otros.

Josefina, la mística a pleno

Luego volvió al presente y subrayó: "Me voy contenta, he cumplido con mi deber". Josefina conserva la mística.

No es necesario preguntarle a quién ha votado siempre a pesar de que recuerda claramente que Perón era el rival pero no ha guardado quién era el candidato radical... "Creo que era Balbín, pobre...", dijo, y acertó.

–Porque me encanta cumplir como ciudadana. Esto me hace sentir argentina. Además... tengo mis ideas".

–¿Por qué viene a votar, si ya no está obligada?

Amelia y un secreto revelado

Tiene 83 años, camina con un trípode y apoyada en otra mujer que la acompaña. Se mueve lento. Está gastada. Pero recuerda que "hemos sido de Santa Rosa , cuando soltera, pero después nos vinimos al carril Norte, en Buen Orden. Desde entonces estamos allí", dijo hablando de ella como si fueran muchos.





Amelia Ponce camina lento. En la fila de la mesa que le corresponde en la escuela Tomas Thomas le ceden el lugar y vota instantáneamente.





"No me acuerdo a quien voté la primera vez que me tocó. Han pasado muchos años", contó.

Cuando se le pregunta a quién ha votado esta vez, levanta el tono y simula estar ofendida. "¡No se puede decir!".





Luego, tratando de definir qué necesita este país, sostuvo: "Que se preocupen más por los viejos..." y se le quebró la voz, imprevistamente, pero se repuso casi enseguida. "Ya no estoy obligada a votar, pero vengo porque siempre me ha gustado. Además, estoy despierta desde retemprano esperando que me fueran a buscar...".





Cuando ya se estaba yendo, casi como una broma o como una venganza, giró, miró al reportero y dijo: "A Félix voté, a Félix", y se fue.