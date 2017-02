El justicialismo provincial salió ayer a respaldar los dichos del intendente de San Martín, Jorge Omar Giménez, que 24 horas antes había criticado duramente la falta de acción del Estado provincial para defender el empleo. El actual presidente del PJ, Omar Félix, calificó de "combinación letal" las medidas impuestas por el Gobierno nacional y la "falta de medidas contracíclicas" del Gobierno provincial.



Como voz del Partido Justicialista, el caudillo sanrafaelino sostuvo ayer que "coincido absolutamente con lo dicho por Jorge Omar Giménez. Este gobierno provincial hoy está tratando de perpetuarse en el poder y pensando en eso, pero no está teniendo en cuenta los problemas fundamentales de la gente".

De esta forma, apoyó el criterio del intendente de San Martín, que había sostenido que "la economía no arranca, la obra pública no arranca. Hay que ver cómo les mejoramos la vida a los mendocinos con las acciones del Estado. Pensar en reformar la Constitución para la reelección con 600 tipos en la calle es una falta de respeto para esas familias".



Félix fue especialmente crítico con las últimas medidas adoptadas por el presidente Mauricio Macri y su gabinete, dando como ejemplo que "todas las acciones tomadas por este Gobierno han ido en contra de los que menos tienen y un ejemplo es ahora dar de baja el programa Remediar, que proveía de medicamentos a los centros de salud, o afectar los servicios del PAMI para los jubilados, mientras no tienen empacho en perdonar la deuda multimillonaria del Correo".



Más adelante agregó que "estos gobiernos trabajan sólo para un grupo, una élite, y es evidente que en Mendoza se desentienden de la realidad de los mendocinos".



Giménez, en declaraciones a este medio, había sostenido que "no veo preocupación ni ocupación como corresponde. Esto va a terminar mal. Yo he acompañado y acompaño a este Gobierno, pero no voy a ser cómplice de esta falta de atención directa a los problemas de la gente, que se está quedando en la calle".



Sobre esto el presidente provincial del PJ indicó que "nosotros estamos muy preocupados y venimos advirtiendo de que están yendo por los caminos incorrectos".



Félix indicó que "todas las medidas económicas que se han tomado han sido perjudiciales para la mayoría. En Mendoza, entre enero de 2016 y enero de 2017, el salario tendría que haber aumentado 37,5% para mantener un poco el poder adquisitivo, pero esto no pasó. Y mientras se beneficia a otros sectores se perjudica a los asalariados, a los jubilados, a los docentes, a los empleados públicos. En cambio vemos cómo se les otorgan beneficios por ejemplo a los exportadores de granos, que ahora pueden liquidar a 10 años".



Perjuicio para todos

Giménez había sostenido que le inquietaba "el silencio cómplice del Gobierno de la provincia y la falta de ocupación en esta grave situación de sus funcionarios", y puso el ojo en las importaciones. "Hoy el que puede comprarse un televisor se va a Chile, y eso afecta el comercio local y, por ende, el empleo. Hoy se están importando 300 millones de litros de vino y nadie dice nada", dijo.



En este punto también Félix coincidió. Dijo que "hoy la gente prefiere consumir en Chile, porque el Estado no adopta medidas que permitan competitividad. Esto da como resultado pérdida de mano de obra, ya que afecta profundamente los elementos de producción nacional y la estrategia de achique siempre es primero despedir gente y después cerrar".



Además, el sanrafaelino dijo que "si no tomamos conciencia, si esto no corrige, si al menos el Gobierno provincial no adopta medidas contra cíclicas, esto se transforma en una combinación letal" y subrayó que "hoy hay importación de vinos, zapallitos de España, durazno de Grecia... No se está defendiendo a la economía provincial".



Giménez también había sostenido que "siempre hemos acompañado al gobernador, al contrario de lo que han hecho con los gobernadores peronistas. Le hemos permitido endeudarse el triple en un año de lo que se han endeudado los dos gobiernos peronistas anteriores".



Y Omar Félix también indicó que "acordamos con el orden que se pregona y le hemos dado las autorizaciones para obtener financiamiento, aunque han tomado crédito con una variación de tasas que es un gran riesgo y la situación es muy preocupante". En ese mismo sentido, Giménez había dicho que "el gobernador ha insistido con su argumento del orden, que me parece bien, pero se ha olvidado de las herramientas de las políticas públicas para defender el empleo y de esta manera los índices más complejos se están disparando".



También apoyando los dichos del sanmartiniano, que dijo que "pareciera que hay dos Mendoza y están gobernado sólo para la Gran Manzana, para la capital".



Félix afirmó que "vemos con preocupación cómo se prioriza la obra pública". Al respeto indicó que "el gobernador ha anunciado la remodelación de la Costanera y nos parece que es una obra necesaria, pero antes y en este tiempo hay que atender las necesidades del sector privado para que pueda producir".



Sobre este punto, agregó que "por ejemplo se necesitaría tener como prioridad la impermeabilización de canales de riego" y acotó que "no vemos esta política de desarrollo, y en cambio vemos una estrategia para satisfacer al gran conglomerado, donde hay una mayor cantidad de votos".

Desde la UCR hasta ahora han guardado silencio, aunque seguramente en las próximas horas saldrán a responder las críticas peronistas.