Pasó un año, pero no hubo mejoras en el Cristo Redentor

cuadro cristo.jpg



A un año del megaanuncio binacional que se hizo con la intención de mejorar el tránsito por el corredor internacional que une Mendoza con Chile por el Paso Cristo Redentor, la mayoría de los anuncios que se hicieron el 18 de marzo del año pasado en la cumbre que se celebró en Uspallata, no se cumplieron o se han cumplido a medias.En esa oportunidad, se reunieron referentes de primer nivel de ambos países; estuvo la canciller argentina, Susana Malcorra, y su par de Chile, Heraldo Muñoz; además del ministro del Interior del gobierno argentino, Rogelio Frigerio, y su paralelo chileno, Jorge Burgos. También estuvieron los embajadores José Octavio Bordón y José Antonio Viera Gallo. Además participaron representantes de todos los organismos que tienen alguna participación en el cruce, ya sea para controlar el tránsito de personas o de mercancías.El encuentro generó muchas expectativas porque era la primera vez que representantes de primer nivel de ambos países mostraban interés en coordinar una agenda de temas pendientes con el fin de mejorar el tránsito por el principal corredor internacional que une los dos países.En el balance general, más allá de los anuncios, durante 2016 la realidad no cambió en nada. Si bien algunas de las propuestas se concretaron, en la práctica, la demoras y el colapso, siguen siendo lo mismo.El contexto no ayudó porque lo cierto es que durante el año pasado fue récord la cantidad de viajeros. La furia de la compras hizo que prácticamente sea temporada alta durante todo el año, dejando atrás la épocas en las que los fines de semana largo y el verano, eran los momentos de máximo movimiento. Los números registrados por Migraciones dan cuenta que en enero aumentó 107% la cantidad de personas que pasó por el Cristo Redentor respecto al mismo mes de 2015. Con ese incremento es difícil que las primeras mejoras que se lograron tengan efecto visible para los viajeros.