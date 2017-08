PASO teen: hasta los de 15 años votan

teen paso alumnos.jpg Algunos de los alumnos con su profesora Elisa Caballero



Son menores de 18 y están habilitados para votar. Su participación legalizada en 2012, incluyendo la franja de 16 años y 17 años, generó una polémica nacional. ¿Qué se habría dicho si los adolescentes de 15 años también pudieran votar?Porque de hecho, los quinceañeros mendocinos lo podrán hacer en las próximas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto. No todos sino aquellos que cumplen los 16 años hasta el 22 de octubre incluido, día de la elección general.En Mendoza, los menores de 18 habilitados para sufragar son 47.500 adolescentes y representan el 3,37% del padrón electoral provincial, una cifra atractiva, atento a que los precandidatos necesitan obtener el 1,5% de los votos en cargos nacionales y el 3% en los provinciales para poder competir en la elección general.Su inclusión en 2012 desató una tormenta sobre una maniobra de cooptación política que finalmente no ocurrió.Al contrario, hoy la mayoría no tiene idea de que puede ir a votar, o no tiene interés. Y lo que es peor, la campaña política no los tiene en cuenta. Como el voto para ellos es voluntario, su participación aún es volátil.La experiencia de los alumnos del Colegio Don Bosco, en un trabajo escolar sobre las PASO, generó un gran interés que los hizo reflexionar.De un curso de 45 estudiantes, donde nadie iría a votar, 15 de ellos (33%) cambiaron de opinión e irán a sufragar.Los chicos tuvieron una tarea de campo: ir al territorio, entrevistar precandidatos, visitar comités, buscar las propuestas y traer información. Así fue como vivieron impensadas experiencias para su corta edad.En la Legislatura, para su sorpresa, un policía de guardia les dijo que allí no había información de las PASO y los envió a la Secretaría Electoral Federal, en donde, con idéntica respuesta, los derivaron misteriosamente a la Municipalidad de Capital.Se asombraron con la predisposición del precandidato del Partido Verde Emanuel Fugazzotto, que accedió gustoso a ir a la casa de uno de los alumnos para ser entrevistado.Se frustraron luego de ir tres veces al Comité de la Unión Cívica Radical y no obtener información ni respuestas sobre la elección y las listas.Desconcertados quedaron cuando el precandidato peronista de Somos Mendoza Jorge Tanús los invitó y se los llevó a una recorrida de campaña por el barrio La Favorita.Hasta pudieron entrevistar en su despacho y en su horario de trabajo a la ministra de Salud y precandidata oficialista a diputada nacional, Claudia Najul.En diálogo con UNO, cuatro alumnos de 16 años del Don Bosco contaron su vivencia. "No sabíamos muy bien qué eran las PASO pero sí que podíamos votar, aunque no nos interesaba", recordó Kevin Pollicino.Gabriel Almeida indicó que "estaba esperando los 16 para votar, desde que supe que se podía, porque siempre acompañé a mi mamá cuando votaba y quería saber cómo era".Emanuel Ibáñez afirmó que "sabía que podía votar pero no me interesaba, hasta que hice este trabajo y decidí que voy ir a votar".El que en cambio optó por la contraria es Facundo Olmos: "A mí antes no me interesaba el tema pero después de este trabajo que hicimos fue distinto. Me di cuenta de que hay que pensar bien qué hacer, que hay que tener madurez para votar, que no es cualquier cosa, por eso yo decidí que no voy a votar, porque es algo de mucha responsabilidad".Gabriel Almeida, en cambio, recordó que "en otros países, en otras partes del mundo, hay gente que no tiene derecho a elegir, nosotros tenemos esa oportunidad y por eso creo que todos los chicos que tienen nuestra edad deben aprovecharla".Pollicino se sorprendió con la cantidad de precandidatos postulados (11 listas en total), más de los que él creía que existían. "Sabía que estaban los radicales, los peronistas y los del Frente de Izquierda, pero el resto fue una sorpresa", contó.E l trabajo fue a fondo y les llevó varias jornadas de dedicación. "Entrevistamos a 10 de los 11 candidatos, los filmamos, visitamos los partidos, salimos de recorrida y en general quedamos muy contentos porque la mayoría nos trataron muy bien, estuvieron dispuestos para atendernos en este trabajo", resaltó Emanuel, en nombre de todos.