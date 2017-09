Mariana Morell, la profesora de inglés de 42 años que sufrió un incendio en su casa de Godoy Cruz junto a sus dos hijas de 5 y 7 años, fue pasada a sala común del Hospital Lagomaggiore y evoluciona favorablemente.



Mario Bustos Guillén, director del Lagomaggiore, indicó que luego de la cirugía que le hicieron el sábado sobre sus manos, brazos, cara y cuello, donde colocaron injertos de piel, Morell mejora muy bien.



Debido a su buena evolución, el miércoles fue pasada a sala común, ya no tiene asistencia respiratoria, y tampoco volvió a tener fiebre.



Bustos Guillén indicó que la mujer está al tanto de lo que ocurrió en su casa de calle Vergara al 200, casi esquina Figueroa Alcorta, de Godoy Cruz, donde por un desperfecto en una garrafa se prendió fuego parte de su casa, y sus dos hijas de 5 y 7 años fueron rescatadas por un vecino.



Ahora Morell está en interconsulta con profesionales de salud mental del hospital para pasar el trauma que vivió y por las severas quemaduras que sufrió especialmente en su cara.



Cadena solidaria

Mario Bustos Guillén contó que circularon algunas cadenas por Facebook y Whatsapp, donde pedían donaciones de cremas y antibióticos para esta mujer, pero aseguró que todo lo relacionado a medicamentos y asistencia médica está completamente cubierta por el hospital y que Morell no necesita nada.



"Yo mismo fui a ver si necesitaba algo y no, está todo cubierto. Estas cadenas tienen resonancia y se suelen juntar medicamentos y a veces se junta tanto que se vencen. A lo mejor si llegan a juntar algo pueden donarlo a un centro de salud o a otro hospital, pero en el Lagomaggiore por el momento no necesitamos nada", aclaró el director del nosocomio.