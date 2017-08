PASO: los celadores trabajarán hasta medianoche

Con la bandera de los 180 días de clases izada contra viento y marea, por primera vez habrá clases en las escuelas en las que se vote, el día después de la elección. Así lo dispuso la Dirección General de Escuelas ( DGE ) y para eso pondrán a trabajar a los celadores el domingo, luego del cierre de los comicios, hasta la medianoche. La medida rige, por ahora, sólo para las PASO.





La novedad ya fue comunicada por los encargados de la educación en Mendoza mediante un memo a todos los directores, que tendrán que encargarse de supervisar la tarea de los celadores.





Cerca de 1.000 celadores serán los que limpiarán y desinfectarán las escuelas entre las 20 del domingo 13 y las 0 del 14, tarea por la cual les pagarán por planilla suplementaria en el transcurso de este mes, afirman, $700. Es decir que el Gobierno desembolsará $700.000 extras para asegurar un día de clases. En un primer momento se había pensado en otorgar un franco compensatorio, pero ayer en la tarde se decidió este cambio en el modo de retribución.





elecciones.jpg



"Es algo que ya veníamos pensando desde inicios de la gestión: una vez terminado el acto eleccionario, los celadores del establecimiento se van a abocar a la limpieza de la misma Hay que recordar que sólo se vota en un tercio de los establecimientos", sostuvo Gabriel Sciola, director de Administración de la DGE.





Sciola confirmó a Diario UNO el cambio de pagar los $700 en lugar del día de franco, decisión que se tomó ayer en la tarde.





¿Pueden obligar a los celadores a trabajar el domingo? Sciola afirma que sí, que la tarea será obligatoria.





"Muchas veces los celadores sí trabajan los domingos, muchos viven y hacen la limpieza, es parte de su tarea, así como también está el celador sereno. Van a estar desde que cierre el acto eleccionario, desde las 20 hasta las 0, en cuatro horas pueden limpiar todo", amplió el funcionario.





Sciola dijo que también hicieron un refuerzo de elementos de limpieza. "Además se pidió a los municipios que retiren todos los residuos que queden después de la elección", agregó Sciola.





Dijo que el cálculo de los $700 por cuatro horas surge en base a lo que cobra un celador por una jornada normal de seis horas y media de trabajo. "Igualmente es un poco más", aseguró.





El SUTE se mostró en desacuerdo con esta resolución y su titular, Sebastián Henríquez, dijo que los abogados del sindicato están analizando la medida de la DGE.





henriquez.jpg Nuevo conductor. Sebastián Henríquez, al frente del SUTE. Foto: Nicolás Bordón / Diario UNO.



"Una cosa es la carga pública en relación a las elecciones, que se haga el proceso electoral. Pero no te pueden condicionar con la limpieza, la carga pública de las elecciones no es con respeto a las clases. Mi trabajo es de lunes a viernes, si vos querés que haya clases el lunes, entonces me vas a tener que ofrecer algo, si el empleador me puede obligar cuando no me corresponde, no hay diferencia entre la esclavitud y el trabajo moderno", lanzó el sindicalista.





Henríquez también remarcó el tema de la movilidad de los trabajadores, dado que un domingo a la medianoche la frecuencia del transporte público es muy reducida. "Algo razonable sería que se desinfecte el lunes en la mañana y que haya clases en el turno tarde", opinó.





