Paritarias: el Gobierno dice que pondrá como tope el 17%

Habrá que arremangarse la camisa, poner el aire a 24 –o prender el ventilador– y sacudirse bien la arena que quedó de la playa porque este año las paritarias con los gremios del Estado comienzan tempranito, en pleno enero. Desde mañana en la Subsecretaría de Trabajo se irán sentando los miembros paritarios del Gobierno y los representantes de los distintos sindicatos, para negociar las condiciones laborales y la pauta salarial de 2017.



Pero el primer paso se dio en diciembre. A mediados de ese mes, antes de brindar por Navidad y Año Nuevo, los trabajadores nucleados en el régimen 15, que agrupa a los no profesionales de la salud, arreglaron un aumento del 17% para este año en dos cuotas: desde febrero 10% y desde julio el 7% restante.



Esa es para el Gobierno la pauta que tendrán para negociar con los demás sindicatos. Cuando históricamente la discusión salarial partía en base a los docentes, que eran los primeros en ir a paritarias y marcaban de alguna manera lo que sería un piso para el resto de los gremios, este año el Ejecutivo pretende que sean los no profesionales de la salud que ya cerraron los que marquen el ritmo de la negociación.



Otro de los cambios que trata de llevar adelante esta gestión, que ya dejó en claro a partir de la experiencia del año pasado que si la discusión se traba los aumentos saldrán por decreto, es que las reuniones comienzan mañana y no en febrero como solía hacerse lo que implicaba cerrar acuerdos tarde y siempre con retroactivos.



Mañana se sentarán en la Subsecretaría de Trabajo los representantes del régimen 27, que son los profesionales de la salud, agrupados en AMPROS. Isabel Del Pópolo, secretaria general del gremio, dijo a Diario UNO que están esperando para ver la posición del Gobierno.



"No tenemos ningún número, vamos a esperar las pautas del Gobierno, pero no cabe duda de que si es el 17% va a necesitar una reapertura de negociación. Yo no voy a ir a sentarme y aceptar lo mismo que los otros, nosotros vamos a tener nuestra paritaria, cómo se va a desarrollar y cómo se va a desenvolver, todo depende de lo que respondan las bases", señaló.



Respecto de la posibilidad de que se plantee un "ítem salud" para replicar lo que hizo con los docentes, Del Pópolo dijo que ellos ya tienen un ítem por productividad, y que no esperan y no creen que sea la idea del Gobierno ponerles un adicional como el de los maestros.



La agenda sigue el jueves cuando se desarrollará una reunión de una "comisión salarial" en el Ministerio de Hacienda para comenzar a ver las simulaciones salariales y las ofertas que le harán al SUTE antes de llevar una propuesta formal a la mesa paritaria.



Ulpiano Suárez, subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, comentó que harán estas reuniones preparatorias con los docentes porque se pueden hacer las simulaciones para que los representantes las trasladen a los afiliados.



"Nosotros nos vamos a mover en base a lo que está aprobado en la Legislatura que es el 17%, quizás en algún sector acordemos un incremento menor y algún ítem relacionado con el servicio", aseguró Suárez.



Dijo que lo acordado con el régimen 15 "ha sido una señal de que esa va a ser la pauta de incremento que vamos a ofrecer".



"Las partes pueden pedir en el último trimestre en base a la evolución de recaudación e inflación una reapertura de la mesa paritaria", agregó el funcionario.