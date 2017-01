Paritarias 2017: Ampros rechazó la oferta del Gobierno

Este jueves, los representantes gremiales de los profesionales de la salud rechazaron la oferta salarial oficial por considerarla insuficiente durante su segundo encuentro en la subsecretaría de Trabajo.La propuesta constaba de un incremento del 16% no acumulativo y en dos tramos, un 10% a partir de febrero y un 6% a partir de julio, además de una cláusula de reapertura en caso de que la inflación superara este porcentaje. En cuanto a las condiciones laborales, se aseguró que se harían efectivos los pases a planta negociados en la discusión paritaria 2016.Isabel Del Pópolo, titular de Ampros, manifestó que la oferta fue insuficiente no sólo en cuestiones salariales. Desde el gremio manifestaron que no se plantearon soluciones a otros reclamos de los trabajadores.La próxima reunión será el 3 de ferero.