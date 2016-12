Para las fiestas de fin de año habrá muchos menos locales para comprar pirotecnia

Las ONG y asociaciones protectoras de animales, ambientalistas y familiares de niños que padecen trastornos TGD, autismo, TEC o TEA, además de los adultos mayores, celebrarán esta noticia: en comparación al año pasado, se redujo 70% la cantidad de puestos de ventas de pirotecnia para estas fiestas. Que un triple menos de comercios pueda ofrecer estos productos se debe a las restricciones puestas por el Ministerio de Seguridad, que sólo permitirá locales exclusivos y no anexos. Con esta medida buscan avanzar en una restricción aún más estricta hasta alcanzar la prohibición casi total de la venta de estos fuegos de artificio.



A pesar de que hasta mañana hay tiempo para registrarse y tramitar la habilitación en el REPAR (Registro Provincial de Armas), desde el Gobierno contabilizaban hasta ayer sólo 61 locales autorizados en todo Mendoza para la venta de pirotecnia. "Hasta el viernes hay plazo y no creo que superemos los 100. Hubo una baja tremenda en comparación con otros años", afirmó Fabián Moyano, director de esta repartición, y detalló que el año pasado (período 2015/2016) hubo 347 locales habilitados. En el 2014 habían sido 329 y en el 2013 hubo 388 autorizados.



El principal motivo de esta merma fueron las exigencias que este año se incorporaron a través de la resolución Nº2.944, prohibiendo la habilitación de los comercios bajo la modalidad de anexo de rubro.

"El quiosquito que durante todo el año es quiosco y llegado diciembre pedía permiso para vender pirotecnia, por ejemplo, este año no está permitido. Antes no se respetaban las normas mínimas. Tuvimos casos extremos hasta de una peluquería que en un rinconcito vendía pirotecnia", contó el funcionario. Ahora la venta es exclusiva para comercios minoristas de clases 1 y 3, que son aquellos locales que tienen exclusividad para vender esta mercadería o los de chapa o material metálico ubicados en playas de estacionamiento de supermercados e hipermercados.



Las personas que sean detectadas en la ilegalidad tendrán sanción monetaria y se les secuestrará la pirotecnia adquirida. Sí podrán venderla aquellos que cumplan con estos requisitos y que hayan solicitado la habilitación en los municipios (lo que pudo hacerse hasta el martes) y que se registren antes de mañana en las oficinas del REPAR. Desde el ministerio vienen realizando estrictos controles, al punto de que este viernes se quemarán 2 toneladas de mercadería que ya fue decomisada.



"Esta resolución se hizo pensando en reducir el uso de la pirotecnia, lo que estamos haciendo de forma paulatina ya que el Gobierno quiere llegar a la prohibición", agregó Moyano, aclarando que esto se trabajó con distintas asociaciones pero, ante todo, con las comunas, que son las que también controlan y deben trabajar en lograr la misma meta. Uno de los que se adelantaron en este propósito fue Tupungato (ver aparte), que por ordenanza prohibió el uso y la venta de pirotecnia sonora. La idea del ministerio, según explicaron con respecto a lo que decidieron los del Valle de Uco, es que todos los municipios hagan lo mismo, pero de forma consensuada y no con medidas aisladas.