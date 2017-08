Para la intendenta de Santa Rosa "es una aberración" el proyecto de cargos hereditarios

La intendenta Norma Trigo ya vetó la ordenanza y ayer dijo que si el Concejo insiste en su aprobación, "recurriré a la Justicia, porque es inconstitucional".



La jefa comunal indicó que "ya hace tiempo me dijeron que estaban preparando este proyecto y a mí me pareció que no era posible desde un primer momento. Es una aberración, teniendo en cuenta que nuestro objetivo es disminuir la planta de personal. De esta forma jamás lo vamos a lograr".



Trigo dijo que "actualmente el Municipio tiene 1.300 empleados y con 600 podría funcionar perfectamente". Sin embargo aclaró que "no vamos a despedir, pero la idea es no cubrir los puestos de la gente que se vaya".



La intendenta reconoció que hay pocos puestos de trabajo en Santa Rosa y que el ingreso al Estado es una de las pocas alternativas. Entre las escasas alternativas laborales "está la obra pública, pero hay muy poca", pero acotó que en los llamados a licitación está contemplado que las empresas deben contratar mano de obra local", y aseguró que por más que falten puestos de trabajo, "sería una irresponsabilidad de nuestra parte seguir tomando gente".



Trigo considera que la ordenanza es inconstitucional porque vulnera las condiciones de igualdad para los que desean ingresar a la Comuna. "Hemos adherido a la iniciativa de la Provincia, para que todos los ingresos sean por concurso", dijo.