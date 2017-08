Para el Gobierno no hay nada que cambiar en el sistema de Red Bus

El Gobierno aseguró que el sistema de Red Bus para pagar el pasaje de micros urbanos "funciona correctamente" y por el momento no va a haber ningún tipo de cambio. Se insistió en que los pasajeros deben tener su tarjeta para acreditar el pago del boleto ante los inspectores o serán bajados del colectivo.



"Para nosotros hoy esta bien, funciona bien dentro de todo y nos da resultado", indicó el director de Transporte, Carlos Matilla, sobre el sistema de Red Bus.



Ante los casos que un familiar, un amigo o un extraño pase le pague el pasaje a otra persona, esta deberá acreditar únicamente con la tarjeta que su boleto fue pagado. De lo contrario será sometido a proceso.



El problema surgió luego del caso de una mujer de 34 años que la semana pasada estuvo 7 horas encerrada en un calabozo de la Comisaría 36, de Las Heras, después que inspectores de Transporte indicaron que no había pagado su pasaje, a pesar que la pasajera insistía que otra persona había pasado la tarjeta.





patricia-1.jpg Patricia Stibel. La pasó mal en la Comisaría 36, de Las Heras. Abren investigación. Foto: Nicolás Galuya / Diario UNO.





Matilla insistió que, según lo establecido en la ley, aquellas personas que no puedan acreditar el pago de su boleto serán bajadas del micro y llevadas a la Comisaría donde se les iniciará un proceso y un juez determinará la sanción correspondiente.Esto es lo que indica el artículo 111 del Código de Faltas la pena puede ser hasta 30 días de arresto, además de tareas comunitarias, según lo que un juez disponga.El director de Transporte aseguró que hay excepciones: "Si un inspector se encuentra con un anciano, con una embarazada o con un niño que no pagó el boleto no se lo bajará".Explicó que la recaudación del sistema de Red Bus es fundamental para que el mismo funcione y no pueden permitir la evasión, por lo que seguirán con los intensos controles que se vienen realizando.Ante los insistentes reclamos de los usuarios para que las máquinas entreguen el boleto, Matilla indicó que volver a ese sistema es muy complicado: "Hace cuatro años que se dejó de entregar ticket y volver a ese sistema sería todo un problema, además que ahora todo tiende a eliminar el papel".A pesar de esto, no descartó que de ser necesario se puede evaluar para la próxima licitación que se realizará el año que viene.