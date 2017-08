Para concejales, el oficialismo perdiÃ³ en cuatro municipios

Si bien el resultado general de las elecciones ha dejado más que satisfecho al Gobierno de Mendoza (41% contra el 33,20% del PJ y el 8,8% del FIT) la lectura detallada de los números de las comunas, arroja datos que no conviene dejar pasar a la hora de comprender qué dicen, exactamente, las urnas.

Diario UNO intentó dialogar con el presidente de la UCR Mendoza, Rodolfo Suárez, sobre la lectura que su partido hace al respecto, pero este aseguró que no quería opinar sin antes discutir el tema con los otros intendentes.

Mientras, desde las comunas las respuestas fueron variadas: algunos suponen que el hecho de que el PJ compitiera con tres listas les restó votos, otros aceptan que "se durmieron en los laureles" y otros niegan la derrota. Tal es el caso de Gustavo Soto, de Tupungato, para quien Cambia Mendoza ganó, aunque la realidad es que el PJ obtuvo 40% de los votos contra 33% de la lista de Cambia Mendoza. En tanto, el intendente de Malargüe, Jorge Vergara Martínez, aseguró: "No trabajamos para ganar" (ver aparte).

"Que se dedique a gobernar"

En tanto, el presidente del PJ mendocino y candidato en primer término para legislador nacional, Omar Félix, aseguró que tiene esperanzas en que este guiño signifique que pueden sumar estos municipios al PJ en el futuro.

El resultado de las elecciones en Malargüe se suma al de los departamentos en los que el oficialismo no ganó frente a la interna del PJ: Cambia Mendoza obtuvo 5.277 votos, Somos Mendoza con José Barro a la cabeza, se quedó con 5200, y Construyendo Mendoza (el kirchenrismo) sumó 1.775 votos.





legislativas-paso-1-720px.jpg



A diferencia de otros radicales, el intendente Jorge Vergara Martínez, hizo una autocrítica feroz y responsabilizó a los candidatos de Cambia Mendoza por lo que sucedió el domingo.





"No hicimos nada, no repartimos boletas. Por un lado, no salieron mensajes del intendente en los medios, porque queríamos que el pueblo se expresara con toda libertad, esto es lo que ha hecho la gente. No hemos presionado a nadie".





Sin embargo, se refirió a la frialdad de la militancia de los candidatos. "Con mi equipo de gobierno hemos estado ocupados trabajando en otras cosas. No hemos salido a repartir boletas. Yo el sábado en la mañana salí y me enteré que no se habían repartido boletas nuestras. Fui por el comité y dije: 'Muchachos, nosotros no hemos trabajado para ganar una elección'. Como era una lista única, no hicimos ningún movimiento. Nos dormimos en los laureles. Mejor dicho los candidatos se durmieron. Yo he estado trabajando, no haciendo campaña".