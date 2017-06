PAMI reubica a 25.000 afiliados por rescisión de dos contratos

Unos 25.000 jubilados tendrán que cambiar los lugares donde se atendían luego de que dos clínicas no renovaran sus contratos con el PAMI desde que el organismo cambió, en mayo, la forma en que paga las prestaciones. La obra social asegura que no se quedarán sin atención, pero aún no está confirmado a dónde tendrán que concurrir.



Las dos instituciones que no continuarán prestando los servicios del PAMI son el hospital Santa Isabel de Hungría, del gremio de los camioneros, en Guaymallén, y la otra es la Sociedad Española de Socorros Mutuos, en Ciudad.



Los primeros días de junio, los pacientes que fueron a atenderse al Hospital Santa Isabel de Hungría, se encontraron con las malas nuevas de que ya no podrían continuar yendo allí.



Oscar Boyero, jefe de prestaciones médicas del PAMI, explicó en el programa Algo personal, de radio Nihuil, que en este caso fue el hospital el que rechazó firmar la continuidad contractual. "Tiene que seguir prestando servicios durante 60 días desde mayo, que se rescindió el contrato. Había 4.000 pacientes empadronados que serán reubicados en otras instituciones", explicó.



En mayo, las autoridades nacionales del PAMI decidieron hacer un cambio en la forma en que pagan las prestaciones. Mientras, hasta hace un mes se les abonada por cada práctica que se hacía, ahora se les paga una "cápita", es decir, una suma total por todos los pacientes de PAMI que tenga la prestadora.



Notablemente ofuscado, Carlos Valcarcel, titular del PAMI en Mendoza, dijo en Nihuil que "ese hospital fue la única institución en toda la provincia que no adhirió al nuevo convenio, la decisión de no tener más contrato con PAMI es exclusividad del hospital. Es una decisión comercial y financiera".



El caso de la clínica

A la clínica de Socorros Mutuos, a diferencia del hospital de los camioneros, fue el PAMI el que decidió no continuar teniéndola como prestadora. Esa institución atendía a 21.000 afiliados, de los cuales, dos terceras partes tendrán que recurrir a la Clínica Santa Clara, de la misma firma.



"La Sociedad Española de Socorros Mutuos estaba atravesando, desde hace años, una grave crisis estructural, que arranca por problemas edilicios no solucionados, la situación no cambió, se profundizó y llegó un punto en el que se hizo necesario interrumpir las prestaciones allí porque había muchísimo riesgo", explicó Boyero, del PAMI.



El director médico general de la Clínica Santa Clara y la Sociedad Española, Francisco Femenía, dijo que "Mendoza no se puede dar el lujo de quedarse sin una terapia intensiva y una unidad coronaria de primer nivel". "Necesitamos una mano, lo que queremos es trabajar juntos", afirmó.



El gerente admitió que son de público conocimiento las falencias edilicias de la clínica y los cambios que se han realizado. "Hay una parte que está clausurada hace mucho, hay subgerencias que se han venido haciendo para mantener los puestos de trabajo de unas 300 personas. Trato de brindar dentro de lo que podemos la mejor atención médica, esto no quiere decir que no haya falencias, demoras, no estoy para hablar de culpas, estoy para que busquemos soluciones en conjunto. No pueden cerrar una clínica, no podemos perder 20, 30, 40 camas, necesitamos ayudar y que nos ayuden", pidió Femenía.



Una tercera clínica tampoco renovó contrato con el PAMI, aunque la cantidad de pacientes es menor. Se trata de la clínica oftalmológica Caimari.