Pablo Salinas pidió que "los ex magistrados condenados vayan presos ya"

El abogado Pablo Salinas, querellante por el MEDH (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos), aseguró que ya no existe impedimento para que los ex jueces que fueron condenados a prisión perpetua en el denominado "juicio a los jueces" sean detenidos, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó una resolución de Casación, por lo que exigió que "los ex magistrados condenados vayan presos ya".





En diálogo con la agencia Télam, Salinas subrayó que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una resolución de Casación respecto a los casos de los ex jueces Evaristo Carrizo y Guillermo Max Petra Recabarren, condenados a prisión perpetua", y recordó que ambos "aún se encuentran en libertad".





En ese sentido, recordó que "el martes pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, en el expediente "Miret Caples Luis Francisco y otros s/incidente de recurso extraordinario", ordenó que los ex magistrados sean detenidos "de inmediato".





En el fallo del 26 de julio de 2017, el Tribunal Oral Federal de Mendoza condenó a prisión perpetua a los ex jueces mendocinos Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo, Otilio Romano y Luis Miret.





acusados.jpg Otilio Roque Romano (imputado por 97 causas), Luis Francisco Miret (35 causas), Max Petra Recabarren (22 causas) y Rolando Evaristo Carrizo (19 causas)



El único que se encontraba detenido era Otilio Romano, mientras los otros tres ex jueces condenados se encontraban en libertad por una determinación de la Cámara de Casación Penal de la Nación que fue revocada el 10 de octubre de 2017, aunque a Luis Miret esta resolución ya no lo alcanza porque falleció el pasado 4 de setiembre.





En el denominado "juicio a los jueces" se juzgó a cuatro ex magistrados por su actuación durante la dictadura militar y a otros 30 imputados.





El juicio oral y público, que tuvo lugar en Mendoza, se extendió durante más de 3 años y medio (desde el 17 de febrero de 2014 hasta el 26 de julio último), y tuvo 216 audiencias.





Esta megacausa resultó de la acumulación de alrededor de 20 causas por delitos de lesa humanidad, e incluyó el tratamiento de apropiación de una menor, detenciones, secuestros, torturas, violaciones, desapariciones y asesinatos contra más de 200 víctimas durante la última dictadura.





"El máximo tribunal tomó la jurisprudencia del caso 'Olivera Rovere, Jorge Carlos, que remite también a los fundamentos del fallo 'Vigo, Alberto Gabriel', y esa jurisprudencia es aplicable ahora a Carrizo y Petra Recabarren, por lo que el fallo de la Corte es inapelable, y es sin dudas también un fuerte respaldo a la Justicia federal de Mendoza y al fallo del 26 de julio pasado", explicó el abogado.





En definitiva, el asesor letrado afirmó que no existía impedimento "para proceder a la detención de los ex jueces", y agregó que hasta el momento "existía una resolución de Casación que lo impedía, pero la Corte la dejó sin efecto y volvió a remitir el expediente a Casación".





En ese sentido, Salinas exhortó al Tribunal de Casación "a librar las órdenes de detención de manera inmediata contra Carrizo y Petra Recabarren, para que de una vez por todas queden presos y cumplan su sentencia de prisión perpetua", finalizó.