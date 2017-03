Otro día con protestas en el ingreso al centro

Ayer fue piquete y hoy será olla popular. Eso es lo que les espera a los automovilistas que arriben a media mañana al nudo de Costanera y José Vicente Zapata: una larga cola a la salida del Acceso Este y templada paciencia para aguardar su turno e ingresar al centro, a pesar del "nunca más" que el gobernador Alfredo Cornejo decretó de palabra contra los piquetes, el día que asumió como mandatario provincial.



Lo cierto es que la realidad se impone y las organizaciones sociales vuelven a las calles con reclamos más urgentes que atravesar un piquete vial: demandan puestos de trabajo para sectores desempleados o una asistencia del Estado para la supervivencia diaria.



Importado desde Buenos Aires

Una decisión del Gobierno nacional de Mauricio Macri disparó la protesta de hoy: la postergación de la ejecución de Ley de Emergencia Social que en diciembre fue votada por unanimidad en el Congreso de la Nación, apoyada tanto por el oficialismo como por la oposición.



La Casa Rosada venía negociando su aplicación con las organizaciones sociales, pero el diálogo se cortó hace pocos días, para indignación de los referentes barriales y de base, que decidieron llevar el reclamo a las calles.



Es por eso que hoy, el crítico nudo de Costanera y José Vicente Zapata será escenario local del día Las Mil Ollas, una jornada de lucha nacional con 1.000 ollas populares en todo el país para repudiar el "cajoneo" de la Ley nacional de Emergencia Social.



La jornada es motorizada por Barrios de Pie, organización en la que militaba Alejandro Verón, hoy funcionario del Gobierno radical provincial; la CCC (Corriente Clasista y Combativa) y el Movimiento Evita, cuyo referente visible en Mendoza, es el ex ministro de Turismo y actual senador provincial del peronismo, Luis Böhm.



Fue él quién explicó a Diario UNO los motivos de la protesta: "Vamos a hacer una olla popular en el nudo vial como va a suceder en todo el país. No vamos a cortar la calle, pero habrá panfleteada, seremos unas 150 personas y creemos que el tránsito va a perder fluidez".



Böhm, explicó: "Salimos a la calle porque el Gobierno nacional incumplió con el compromiso de poner en marcha la Ley de Emergencia Social".



Indicó: "La ley se acordó en el Congreso e iba a destinar $30.000 millones para generar 400.000 empleos a sectores cuentapropistas, que dependían de los planes para subsistir y hoy no tienen ingresos".



El diputado peronista aclaró: "Esta protesta no tiene nada que ver con el kirchnerismo porque ninguna de las tres organizaciones están hoy dentro de esa línea política".



Luego se quejó amargamente del Gobierno nacional: "Veníamos conversando con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación la reglamentación para aplicar la ley y de un día para otro, el presidente Mauricio Macri la reglamentó por decreto postergando cualquier iniciativa para ponerla operativa".



Recalcó que este diálogo que mantenían desde el año pasado "fue con el compromiso de que ni Barrios de Pie ni el Movimiento Evita ni la CCC salieran a las calles en diciembre. Cumplimos con nuestra parte y nos pagan de esta manera".



Böhm advirtió con severidad: "La situación social es muy mala en los sectores más comprometidos y a pesar de ello, esto parece no estar en la agenda del Gobierno".



Resaltó: "Ha desaparecido la changa, una de las formas de sobrevivir en estas franjas sociales además de los planes que recibían".



Y señaló: "No pedimos planes sociales para ellos, pedimos trabajo, por esto se acordó la ley de Emergencia. Hay 85 viviendas sociales paralizadas en el país y 70.000 cooperetivistas que podrían terminarlas. Esta era una oportunidad de hacerlo, dar trabajo y cumplir un fin útil para el Estado".



Cortado por dos horas

La izquierda política también está movilizada y ayer se hizo notar en todo el país con una protesta que incluyó un largo corte en la mismísma avenida 9 de Julio, en la Ciudad de Buenos Aires, que quebró los nervios de los ciudadanos de la Capital Federal.

En Mendoza, el lugar elegido por el Polo Obrero, que llevó adelante la jornada de lucha, fue ni más ni menos que el nudo vial de Costanera, lugar preferido para manifestar y uno de los puntos tradicionales para iniciar marchas por la ciudad.

Una treintena de integrantes del Polo Obrero cortó totalmente el nudo por dos horas. El jefe de la Policía Víal, comisario general Gabriel Pereyra informó: "Estuvieron allí hasta que desde la Justicia se les informó que tenían que desalojar".

Para hoy, el funcionario policial señaló: "Entendemos que no va a ser un corte, pero estaremos allí para regular la corriente vehicular".