Otra apuesta para contener y educar a niños y adolescentes

Uno tiene 16 años, ya es papá y por las tardes estudia electricidad. Otro llegó de España, con su mamá, y tiene el deseo de volver a su país. Otro de ellos escribió una canción en la que cuenta su historia de vida, se la cantó al gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo , y logró un efecto inusual de ver en el mandatario: lo emocionó. Todos tienen en común que viven, desde este jueves, en el nuevo hogar para adolescentes de la DINAF. Tan nuevo que lo primero que los sentidos captan al entrar es el intenso olor a pintura fresca.





En una de las salas que la Subsecretaría de Desarrollo Social reacondicionó hay un televisor colgado en la pared. Lo que en cualquier casa puede parecer algo común, para los 19 chicos de entre 14 y 17 años que viven en este Centro de Atención de Medidas Excepcionales no lo es. O no lo era, por lo menos hasta este jueves. Allí se alojan adolescentes que por su edad no pueden estar imputados por delitos. Si bien no están privados de su libertad, la idea es que se queden allí, en donde son contenidos y en donde pueden encontrar un camino diferente al que venían siguiendo.





DINAF-2.jpg Foto: Luis Amieva / Diario UNO.



Martín Azcurra (42), uno de los operadores del hogar, contó que ellos no sólo valoran la infraestructura del hogar, sino que también van a tener acceso a la educación con la sala de estudio, a una pileta que los propios chicos repararon y los elementos para hacer gimnasia.





"Lo que te puede llegar a parecer más simple a vos, para los chicos no lo es. Que cuando uno se levante la mamá lo mande a cepillarse los dientes los chicos lo desconocen, porque la mayoría ha estado en situación de calle. Les marcamos esos inicios, de higiene, y después viene lo que es educación", comentó.





DINAF-5.jpg Foto: Luis Amieva / Diario UNO.



"Son chicos que han cometido errores y que no han tenido una buena vida, pero eso no justifica que el Estado no les dé el entorno adecuado para su resocialización", afirmó Cornejo, quien dijo que está convencido de que todos ellos pueden salir adelante.





Marcela Fernández, subsecretaria de Desarrollo Social, contó que hoy tienen 22 chicos albergados y 120 en seguimiento. "Los que están en este hogar tienen medidas de excepción, el OAL ha determinado el riesgo de volver a su casa y el juez otorga el control de legalidad al Estado. La idea es que tengan un mejor espacio", explicó.





Sigue en espera la división del organismo

"Esto es la muestra de que podemos avanzar, aun sin que la nueva ley esté sancionada", afirmó Marcela Fernández, subsecretaria de Desarrollo Social.

A fines de 2016 se presentó un proyecto de adecuación a la ley nacional 26.061 que tenía como objetivo disolver la Dirección y Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) tal como se la conoce hoy y dividirla en dos partes.

DINAF-4.jpg Marcela Fernández. Foto: Luis Amieva / Diario UNO.

Habría una Dirección de Protección y Promoción, que tendría a su cargo los órganos administrativos locales (OAL) y los centros de primera infancia. La segunda sería la Dirección de Cuidados Alternativos, con los hogares a cargo. Además, se reubicaría a los 1.400 empleados de la DINAF de acuerdo con todo un exhaustivo estudio de capacidades. Toda esa modificación aún está pendiente.





-La dinaf tiene siete espacios para adolescentes. El Estado tiene hoy en guarda más de 530 chicos en los distintos hogares de la DINAF, entre adolescentes y niños. Hay 34 hogares que albergan a los niños que no pueden estar con sus familias.