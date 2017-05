Organiza los eventos vip más destacados de Mendoza

Rosana Moreta es, actualmente, la dueña de la empresa más exitosa en la organización de eventos de Mendoza . Sin embargo, su vida laboral comenzó hace muchos años, trabajando en gastronomía, y pasó por diferentes etapas: fue gerenta de un conocido centro comercial y directora de una revista de negocios, hasta que se decidió a hacer lo que realmente la apasionaba: la organización de reuniones sociales. Genera todos los aspectos que la producción de estos acontecimientos requiere. Pero no se trata sólo de la ambientación, el catering, las luces y la música, sino que –tal y como ella lo cuenta– trabajan para captar el espíritu que el cliente le quiere dar a su festejo. En estas consignas se basa que su firma sea la más elegida por los grandes empresarios y personalidades de la provincia.





–¿Cómo comenzaste?

–En el 2003, mientras era gerenta en Palmares Open Mall, desarrollé un plan de marketing para sumar clientes, la base de ese plan era la generación de eventos. En ese momento los eventos no eran considerados parte de una estrategia de marketing. A partir del 2006 decidí independizarme y profesionalizarme en esto que me apasiona y transformarlo en mi profesión. Así nació Branda Agencia de Eventos, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de empresas.





–¿La empresa cambió de perfil?

–La orientación inicial fue realizar eventos corporativos para el segmento premium. Más adelante fuimos incorporando eventos sociales, bodas, cumpleaños y eventos de destino que demandan nuestros servicios por su envergadura. Hemos realizado cumpleaños de 3 días donde la mayoría de los invitados eran de otros lugares.





–¿Cuáles fueron las dificultades que encontraste en el camino recorrido?

–Al comienzo las dificultades pasaron por encontrar proveedores que entendieran que venía un gran crecimiento de esta actividad, donde el evento corporativo pasaba a ser indispensable en las estrategias de marketing de las empresas. Desde hace años, incluso las firmas de consumo masivo están desarrollando eventos para promocionar sus productos. Este cambio significó que orientaran sus estrategias de marketing al evento, demostrando que daba muy buenos resultados para llegar de manera directa a diferentes segmentos de clientes.





–¿Considerás que te has ido perfeccionando en cuanto a los servicios que brinda tu firma?

–­Con respecto a esto, durante el 2017 formalizaremos un cluster de proveedores de servicios para eventos, con el objetivo de cumplir determinados parámetros de calidad, que incluye a proveedores referentes de Mendoza, en diferentes rubros: planners, tecnología, sonido, iluminación, catering, ambientación, multimedia, diseño, barras de tragos, DJ, fotografía, sistemas de acreditación, invitaciones y RSVP, asesoramiento y búsqueda estratégica de espónsores, entre otros. Estamos preparando un lanzamiento de este equipo para mediados de este año.





–¿Qué te llevó a convertir tu emprendimiento en un éxito?

–Básicamente tres aspectos, en primer lugar los años de experiencia. Este trabajo tiene algo especial, la experiencia es el factor que si se capitaliza se transforma en el potencial más importante. Una de las claves está en trabajar con la lista más larga de posibles imprevistos y tener para cada uno un plan de resolución. En segundo lugar, el proceso creativo. Hacer un evento corporativo o social no es lograr que todo esté lindo y bien ambientado solamente. La estética cumple un rol fundamental pero no alcanza. El objetivo de nuestra empresa es crear una experiencia que sea inolvidable y que deje un recuerdo favorable; nuestro objetivo es hacer eventos únicos. El tercer aspecto es amar lo que uno hace, tal y como dice la frase de Steve Jobs que utilizamos para expresar la forma en la que trabajamos.





–¿Cómo ves el papel de las mujeres empresarias en la sociedad de hoy? ,¿los varones las respetan como iguales?

–Las mujeres siguen experimentando grandes dificultades en el ámbito laboral. Si bien esto ha ido evolucionando, la desigualdad entre mujeres y hombres persiste en los mercados laborales mundiales, en cuanto a oportunidades laborales, el trato y los cargos que ocupan. Los progresos realizados por las mujeres en cuanto a los logros educativos no se han traducido en una mejora comparable de su posición en el trabajo.





–¿Es decir que les cuesta más, o los progresos son más lentos?

–Es así si analizamos la relación entre los porcentajes de mujeres y hombres que salen de las universidades y las mujeres en cargos gerenciales. Ahí es donde queda expuesta la diferencia. Particularmente en el trabajo de organizar eventos, las mujeres tienen la fama de ser más aptas para desarrollarlo por ser detallistas o la capacidad natural que tenemos para realizar varias tareas simultáneamente. Si bien estas cualidades son importantes, los hombres aportan una mirada complementaria.





–¿Cuáles creés que pueden ser las dificultades para las personas que recién comienzan con una empresa propia?

–En este rubro la experiencia es fundamental. Creo que las trabas para los principiantes están asociadas a la falta de la misma. La cantidad de eventos realizados nos dan la capacidad de resolver problemas con mayor celeridad. De igual manera pasa con respecto al manejo de situaciones de crisis y estrés. Por ello creo muy importante que todas las camadas de chicos que se reciben de las carreras de Protocolo y Organización hagan su entrenamiento en eventos importantes para poder vivenciar la parte teórica.





–¿Tus desafíos?

–Crear nuevos conceptos de eventos. Viajamos mucho buscando actualizarnos. En todos los destinos que visitamos dedicamos tiempo para ver novedades y tendencias. Por ejemplo, en mi último viaje por Italia, Costa Amalfitana y Grecia logré tomar fotos en 10 bodas. En la actualidad estamos proyectando realizar un evento en EE.UU. vinculado a la industria vitivinícola.





–¿Te considerás innovadora?

–Nosotros nos hemos caracterizado por desarrollar nuevos formatos de eventos, como fue en su momento la Megadegustación de Vendimia, el Networking Day y Networking de Mujeres, el Mundial de Sommelier y los eventos satélites que generaron las bodegas anfitrionas. Estos son algunos ejemplos en los cuales desarrollamos algo que nunca se había realizado y en la mayoría de los casos fueron sostenibles en el tiempo.





–¿Cómo combinás tu trabajo con la vida familiar?

–La combinación es más bien una fusión. Mi hija mayor es mi socia y desde hace varios años llevamos la dirección de Branda Agencia de Eventos, manejando el equipo de colaboradores y atendiendo personalmente cada cuenta. Ella cumple un rol fundamental, aporta su capacidad de innovación y riesgo. Yo aporto mi experiencia, poder ver con facilidad la viabilidad de los proyectos. Esta combinación funciona muy bien.





–¿Y el resto de tu familia?

–El resto de mi familia, mi pequeña hija y mi marido, son cómplices de este trabajo, que demanda mucho tiempo. Cualquier mujer que decide compartir la vida familiar con un emprendimiento no lo puede hacer viable si la familia no acompaña.





–¿Qué cosas hacés exclusivamente por placer?

–Los viajes son la motivación de mi vida. Espero poder tener baches para organizarlos, con mi marido, en familia, con amigas o sola. De cualquier manera los disfruto como también disfruto mucho mi trabajo y lo hago por placer. Las reuniones con mis amigas son mi cable a tierra.





–¿Sos perfeccionista?

–Sí, muy perfeccionista. Es como un ejercicio buscar la perfección en la vida en general, y soy muy exigente conmigo misma, incluso más que con los demás. En el trabajo la evaluación posevento es para poner sobre la mesa las cosas que no nos gustaron como salieron. Trabajamos para que no se repitan esos errores.





–¿Qué virtudes destacás en la gente que trabaja para vos y qué defectos no tolerás?

–Que sean honestas y que disfruten del trabajo. No puedo trabajar con gente que no le apasione lo que hace. Desde afuera este trabajo parece divertido, pero el armado de los eventos es muy intenso, coordinación de muchas personas y tiempos. El último casamiento que organizamos (del empresario Adrián Yacopini y Paola Alund) eran para casi 1.000 invitados y empezamos a armar las estructuras 12 días antes con lluvia todos los días. El equipo estaba preocupado por los tiempos. Se trabajó el doble, con esfuerzo y coordinación y las cosas salieron muy bien. Ese día salió el sol y el casamiento fue mencionado por los medios como "el casamiento del año".





–¿A quién considerás tu mano derecha en lo laboral? ¿Y en tu vida personal?

–Mi hija Valentina es mi mano derecha y mi socia, tenemos una relación muy intensa. Trabajamos desde hace 9 años juntas y ella estudió toda su carrera trabajando conmigo. Estamos muy conectadas; si bien cada una tiene sus responsabilidades dentro de la empresa, las dos sabemos todo lo estratégico de cada evento. Además atendemos personalmente a cada cliente. En mi vida personal, sin el apoyo de mi marido y mi pequeña no podría trabajar como trabajo.





–¿Lo que has logrado hasta ahora es únicamente por tu propio esfuerzo o tuviste ayuda en este proceso?

–Me considero una trabajadora empedernida y cuando me fijo un objetivo soy consecuente en lograrlo. Pero está claro que cuando uno crece se aprende mucho de la gente que nos rodea, de lo bueno y de lo malo. Además, la actitud de innovar y arriesgar cumple un papel fundamental para el desarrollo del emprendedor.





–¿Dónde encontrás inspiración para tu trabajo?

–Desde que Branda está posicionada como una de las empresas líderes en el rubro, evaluamos el evento y si consideramos que no nos resulta motivador, que el mismo no demanda creatividad o el formato solicitado es tradicional, no lo tomamos.





–¿Tienen un filtro en la elección?

–Tenemos una agenda muy intensa y por política no tomamos 2 eventos el mismo día, aunque lo hemos realizado en algunas oportunidades como el Mundial de Sommelier el año pasado. Lo tomamos y paralelamente nos contrataron las bodegas clientes para realizar eventos satélites. Fue un desafío muy importante y todos los eventos fueron un éxito.





–¿Sentís que has cumplido los objetivos que te propusiste cuando arrancaste?

–Estoy en una etapa de mi vida donde siento haber cumplido mis objetivos. Trabajar con mi hija es una de las mejores experiencias que he tenido y espero que ella pueda sentir el placer de hacer esta actividad y disfrutarla. Una de las cosas más gratificantes que siento trabajando en este proyecto es el agradecimiento de los clientes. Para rebatir el significado, la palabra evento viene de algo eventual, que pasa. Para nosotros la idea es que el recuerdo favorable nunca se olvide.





–¿Qué hubieras sido si no te dedicaras a esta actividad?

–Siempre me imaginé haciendo algo relacionado al arte. Bailé profesionalmente de los 3 a los 28 años y esa fue mi pasión de la infancia y juventud. Luego la vida te va llevando por caminos distintos y cuanto descubrí mis habilidades para los negocios y aplicarlas, cumplí mi sueño de hacer lo que me gusta y ser feliz con eso.



Perfil de la exitosa empresaria experta en organización