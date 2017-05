No sos de Villa Nueva si no estás en este grupo de Facebook

El poder de las redes sociales supera límites insospechados. Y si no que les pregunten a Antonio Rinaldi y a Marcelo Caldarone, los creadores de un grupo de Facebook que en pocos días es furor al menos para una parte de la sociedad mendocina.

"La historia surgió con dos amigos que viven en Italia y que postean en Facebook una historia en la que me etiquetan con un comentario que empezaba con la frase 'No sos de Villa Nueva si no...'. Mi amigo Marcelo me dijo que nos contactáramos por la página con ese nombre y yo a partir de ahí empecé a publicar fotos de la Municipalidad de Guaymallén , la escuela Almafuerte", comenzó contando Antonio Rinaldi, uno de los creadores.