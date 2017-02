No habría lluvias durante la Vía Blanca, el Carrusel ni el Acto Central

Créase o no, todos los organismos y profesionales que tienen vinculación con el estado del tiempo en la provincia se pusieron de acuerdo y vaticinan que para los eventos más importantes en torno a la Fiesta Nacional de la Vendimia, esto es la Vía Blanca, el Carrusel y el Acto Central, el cielo mostrará su mejor cara: despejado de día y de noche.



Es que las tormentas e intensas lluvias que, por momentos y sectores, azotaron a la provincia desde el viernes y hasta ayer, se han terminado.



Hasta el sábado, incluso, los pronósticos extendidos coinciden en que sólo podría haber alguna tormenta aislada para las primeras horas de hoy o la noche del jueves, en la zona Sur, pero que la temperatura en general será más agradable, debido a un descenso en las mínimas y máximas hasta el sábado al menos.



Esto llevará a que no tengan que padecerse los golpes de calor de la última semana, con máximas que llegaron a los 40 grados, y a una baja del porcentaje de la humedad que fue, junto con una perturbación en altura, lo que llevó a que se desencadenaran las últimas precipitaciones

El alerta, en el que se incluyó a Mendoza y a todo Cuyo desde el Servicio Meteorológico Nacional durante los últimos días, por tormentas de variada intensidad, ráfagas, ocasional caída de granizo y actividad eléctrica, que se cumplió hasta ayer y durante todo el fin de semana largo, ya no rige.



Hoy podrían manifestarse algunas tormentas aisladas y chaparrones para las primeras horas del día, en la zona Centro, o por la noche para el Sur mendocino. Pero, en general, no lloverá los próximos días, aunque esté nublado y, por momentos, inestable.



Con este pronóstico coincide Dirección de Contingencias Climáticas, que para el viernes y sábado, días en los que se desarrollarán la Vía Blanca y el Carrusel, y la primera noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia respectivamente, adelanta que habrá tiempo bueno. Para la jornada en la que se coronará a la sucesora de Giuliana Lucoski se estima una máxima de 30 grados y poca nubosidad.



El meteorólogo Federico Norte dio su pronóstico por Radio Nihuil y adelantó que mañana será el último día de tanto calor para los mendocinos, con una máxima que rondaría los 33 o 34 grados.

El gran alivio llegaría recién el jueves, ya que ingresaría un frente frío que provocará tiempo ventoso y un descenso moderado de la temperatura, que no superará los 30 grados de máxima.



"El viernes estará agradable, tendremos entre 16 y 17 de mínima, y 25 de máxima. Las mínimas de los últimos días serán las máximas para el viernes. Hay una tendencia gradual de que se vaya retirando la masa de aire tropical, remplazada por una más fresca", agregó el doctor.



La polémica

Las tormentas del fin de semana de Carnaval no sólo provocaron una muerte en Vista Flores, a causa de la caída de un árbol sobre una casa; calles anegadas por el agua y varios eventos reprogramados y suspendidos, entre otras consecuencias, sino también desataron polémicas entre algunos organismos y especialistas afines a la cuestión.



Que el jueves pasado Contingencias Climáticas avisara que se avecinaban tormentas y lluvias intensas desde el viernes, y que otros meteorólogos lo confirmaran poniendo en alerta amarilla a la población fue lo que salió a cuestionar Defensa Civil, informando esa misma noche que estas informaciones no eran las oficiales.



"Los únicos autorizados para emitir alertas son el Servicio Meteorológico Nacional, la Dirección Nacional de Protección Civil y, en Mendoza, la oficina de Vigilancia Meteorológica. Los demás puedan hablar, decir esto o lo otro, pero sólo ellos pueden emitir y homologar las alertas", aclaró ayer Oscar Pizarro, su director. Es que sobre ellos recayeron algunas críticas por los efectos que tuvo la tormenta, sobre todo el viernes, que llevó también a que se les cayera una parte del techo encima a algunos artistas que participaban en la Vendimia Capital.



Según informaron desde esta dirección perteneciente al Ministerio de Seguridad, ellos emitieron un alerta meteorológica por tormentas moderadas a intensas, en los cuatro oasis de la Provincia, así como en cordillera y alta montaña el viernes por la tarde.



Según el protocolo que manejan, apenas recibieron el alerta, este se volcó en formularios que fueron enviados inmediatamente a las coordinaciones de Defensa Civil departamentales, a los intendentes y hasta a otros funcionarios municipales. "Los municipios tienen potestad en el accionar a partir de eso", dijeron.