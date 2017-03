No está confirmada la realización de la Fiesta de la Vendimia

Tras el incidente con la parrilla de luces y una grúa en el ensayo, pasada la medianoche el secretario de Cultura, Diego Gareca, dio una conferencia de prensa pero no confirmó la realización de la Fiesta de la Vendimia.



“Se comenzará a trabajar esta misma noche y mañana se citará a los artistas para analizar en qué situación se encuentran. No puedo confirmar si se hace o no, es muy prematuro”, indicó el funcionario que evaluó la situación como: “Una desgracia con suerte”.



El primero en tomar la palabra fue Miguel Serafini, encargado de las grúas, quien explicó que estas maniobras son de riesgo pero que, por lo general, se hacen sin público. “Estaba concentrado en la maniobra para que la parrilla bajara rápido sino la máquina se hubiese volcado al todo”, señaló Serafini y confirmó al chofer lograron rescatarlo tres minutos antes.



"Dejo a los peritos porque ni yo entiendo lo que pasó", confesó el hombre.

En tanto, Gareca dijo que esperan reunirse con los gremios de artistas y evaluar lo ocurrido antes de confirmar la realización de los actos vendimiales. Sin embargo, descartó que se utilicen grúas ni maniobras en altura en el caso de que siga en pie la fiesta.