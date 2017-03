Niños Down de Mendoza protagonizan un calendario

Este martes se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Down y, por ese motivo, la Asociación Down Mendoza (ADOM) realizará una interesante actividad en el estadio Vicente Polimeni, de Las Heras.



Allí, además de un desfile, bandas en vivo y un agasajo, se presentará un calendario conformado por fotos de niños que tienen el síndrome, acompañada cada una de ellas con una frase de Rodolfo Braceli.



La asociación, que todavía no logra obtener la personería jurídica, tiene como premisa concientizar a la sociedad acerca de la importancia de la inclusión, para que las personas con síndrome de Down puedan tener una vida adulta independiente.



"Siempre trabajamos para festejar el día del síndrome de Down y concientizar un poco, para contarle a la sociedad qué es lo que hacemos, ayudar a papás que están empezando este camino", expresó Juan Chirca, presidente de ADOM, quien además recordó que el evento será de 18 a 21.30, con entrada libre y gratuita.