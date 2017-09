"Estamos libres". Esas palabras formaron parte de los dichos de la titular de la Tupac Amaru en Mendoza, Nélida Rojas.

En la puerta de la legislatura provincial, la organización celebró el fallo de la Octava Cámara del Crimen que dejó libres a Rojas y a varios de sus familiares y allí, la titular de Tupac negó una persecución política al asegurar que ella es solamente "una referente social".

"Nosotros no entendemos de persecución política porque nunca fuimos candidatos, se da cuando no dicen referente social, sino referente kirchnerista, lo dicen los medios", explicó.

"No me he sentido una perseguida política, en todo caso, los políticos se han sentido perseguidos por las organizaciones sociales", manifestó.

No obstante, Rojas señaló que aún no cesan los problemas para la Tupac Amaru y recordó que todavía hay una investigación en marcha por parte de la Justicia Federal.

Rojas también se encargó de negar las acusaciones de amenazas: "Es imposible que compañeros estén amenazando a otros. Tampoco creo que le van a dar una solución habitacional a los compañeros que son víctimas, según los medios y la fiscal. Así que nos tendremos que arremangar nosotros y buscar alguna solución. Este gobierno deja sin empleo y sin viviendas. No sé si los violentos es la Tupac o el gobierno que está en este momento", manifestó.

La titular de la organización también negó que se hayan quitado viviendas y señaló que estas eran adjudicadas por el Instituto Provincial de Vivienda y agregó que solamente gestionaban los recursos, pero no los administraban.