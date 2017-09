Murió el abogado penalista Omar Venier

El abogado penalista Omar Venier, tan reconocido en el medio judicial como polémico, por el perfil de las personas a las que defendió, murió el sábado. Hace un tiempo lo afectaba una disfunción cardíaca que lo obligó a postergar algunas de sus actuaciones en distintas causas.



Omar Venier era hermano del actual ministro de Seguridad de la provincia, Gianni Venier, aunque su notoriedad no la alcanzó precisamente por ese parentesco. Entre los casos más resonantes en los que intervino, ejerció la defensa profesional del ex intendente de Guaymallén Luis Lobos, acusado de enriquecimiento ilícito.



También ejerció el patrocinio legal en representación del conocido ex jefe de la barrabrava de Godoy Cruz Antonio Tomba Daniel Rengo Aguilera.



Otra causa que tomó en sus manos fue la defensa de las médicas Viviana Bacciedoni y Andrea Piatti, imputadas en el caso de Guadalupe Codes, fallecida por presunta mala praxis.



Además defendió al ex policía de la Séptima de Godoy Cruz José Lorenzo, en el juicio por delitos de lesa humanidad que culminó en la condena a prisión perpetua de 4 ex jueces federales.



El abogado falleció tras sufrir una descompensación.