Motoqueros, contra el grabado de los cascos para circular

La modalidad de política nacional de anunciar una medida y a los pocos días dar marcha atrás parece haber llegado a Mendoza. Luego de que el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Néstor Majul, anunciara que aquí se implementaría la disposición de tránsito nacional de grabar las patentes de las motos en los cascos y chalecos reflectantes, ahora el ministro de esa área, Gianni Venier, salió a decir que no lo exigirán "porque acá no tenemos casos de motochorros". Ya sea por la presión de los motoqueros que ayer fueron en caravana hasta la Legislatura, o por la oposición de algunos intendentes, la medida no se aplicará por ahora en estas tierras. También se movilizaron en el Obelisco y en Entre Ríos.



"El objetivo es que no haya motochorros, pero a esa modalidad no la tenemos en Mendoza. Informalmente se les dice 'motochorros' a dos personas que van en una moto de alta cilindrada, tapados con cascos y con armas, se te ponen al lado y te roban. Nosotros no tenemos eso, si lo hay es muy excepcional. Porque paramos a todo el mundo que tiene moto y eso se lo dijimos a la ministra Bullrich", aseguró Venier, como quien presenta una modalidad delictual por todos desconocida.

Por tanto, añadió que en la provincia no se implementará y que en las rutas nacionales deberán decidir las fuerzas nacionales cómo se aplica.



Sin embargo, esta aclaración no dejó satisfechos a los motoqueros mendocinos: ellos no sólo argumentaron sentirse estigmatizados al tener que portar una identificación más en el casco y el chaleco reflectante, sino que aseguran que no podrán moverse a sus trabajos o llevar a sus hijos al colegio, porque si para eso deben cruzar alguna ruta nacional, como la 40 o 7, que en algún tramo se convierten en la Costanera o los accesos Sur y Este, allí ya podrían exigirle desde el 15 de junio que porten los nuevos cascos y chalecos.



Según el decreto 171/2017 también se los podrían exigir al cargar combustible. "En mi casa hay 3 motos porque las usamos como medio de transporte, además de ser para nosotros una pasión porque nos gusta viajar y recorrer el país. Tenemos todo en regla y cascos homologados, ahora con esta medida cada vez que queramos cruzar la ruta 7 o salir de la provincia necesitaremos otro casco más. Yo digo, hagan todos los controles que quieran con alcoholemia y el que no cumpla que sea detenido, pero no nos obliguen a todos a tener que ir numerados como si fuéramos delincuentes", apuntó ayer Roberto Arias, uno de los más de 250 motoqueros que a las 17 se concentró en el Predio de la Virgen para ir en caravana hasta la Legislatura. "Esta medida no bajará en nada la inseguridad, la verdad es que suena ridícula. Quien piense que un delincuente va a usar una moto con un casco identificado para delinquir y que así se logrará detenerlo no sabe nada de seguridad. Yo uso mi moto para ir al trabajo y hoy dejé la oficina para venir a apoyar esta medida, porque no tiene sentido", sumó Juan Patiño, quien también practica el motociclismo como deporte.



La ruidosa caravana llegó pasadas las 18 hasta la Casa de las Leyes y copó gran parte de la peatonal Sarmiento, pero no lograron hablar con ningún legislador, ya que según la seguridad no había nadie.

Sin desanimarse, y al grito de "no somos motochorros", los motoqueros prometieron volver a concentrarse allí el próximo miércoles por la mañana y hacer otra caravana ese mismo día por la tarde, hasta obtener alguna definición que les garantice poder transitar libremente por la provincia.



El peso del no de los intendentes

"Lo que nosotros decimos es que en Ciudad tenemos la situación controlada. Moto que entra, moto que es controlada; tanto es así que tenemos la playa de tránsito repleta de motos y si nos ponemos a ver acá ya no hay salideras bancarias como había antes debido a los controles que hacemos con preventores y la policía de la provincia. No tenemos la misma realidad que Buenos Aires", argumentó el intendente Suarez, quien admitió que habló del tema con Majul y le transmitió "su parecer".



"Si la medida generó una reacción tal de un sector tan importante como son lo motoqueros, yo soy partidario de consensuar. Hay que sentarse con ellos y discutir cómo aplicarla, por eso comparto la decisión de no aplicar la medida por ahora, no hay por qué desgastarnos en algo que se puede mejorar", dijo mostrando su muñeca política el lujanino Omar de Marchi.



A todas luces las postura de los jefes comunales pesaron en la decisión ministerial de no implementar la medida nacional.