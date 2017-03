Mochilas: pueden acentuar alteraciones de la columna

A la lista de útiles básicos con los que deben asistir los niños al inicio del ciclo lectivo en la primaria, se le suman cada año los específicos que piden sus maestros, según la edad y la materia. Lo que es común a todos es la necesidad de que cuenten con una mochila para cargarlos. Y es ahí donde debiera concentrarse la mayor atención de los padres, pero también de los educadores. Es que el sobrepeso y mal uso pueden traer aparejados dolor de espalda y acentuar alteraciones de la columna, como la escoliosis.



Para evitar la sobrecarga hay una ecuación difundida y ratificada por especialistas a nivel internacional: una mochila no debe superar nunca el 10% del peso corporal de quien la porte. Por ejemplo, un niño de 32 kilos que asiste a cuarto grado, no debe cargarla con más de 3,2 kilos.



Además, deben considerarse otros consejos, como que no sea más ancha que su pecho o que cuente con dos correas bien calzadas en la espalda. Cargarla sobre una tira es de lo más desaconsejable.



"Inevitablemente cuando uno usa una carga en la parte dorsal esto trae aparejado un aumento de la cifosis, que se compensa con un aumento de la lordosis cervical y la lumbar. Es decir, que en niños con una columna sana, esto se traduce en dolor y en niños con alteraciones de la estática de la columna, se van a ver aumentadas esas patologías", aseguró Adrián Iglesias, licenciado en kinesiología y fisioterapeútico quiropráctico, incluyendo dentro de los últimos a los que poseen escoliosis, cifoescoliosis o hiperlordosis.



Como ejemplo para dimensionar el daño, el especialista sostuvo que levantar una carga de 9 kilos a 45 grados –que es común cuando se alzan mochilas– se equipara a cargar con más de 300 kilos a la quinta vértebra lumbar.



"Se aconseja no cargarlas tanto, porque no es necesario. Cargar sólo los útiles del día, no de toda la semana. Y las mochilas no tienen que tener las correas sueltas, sino lo más firmes posibles. Ponerse una de un solo lado, a los que tienen escoliosis los empeora", sugirió Iglesias, además de destacar que el mejor antídoto es llevar la menor carga y, mejor aún, que usen las que tienen manijas de arrastre (con ruedas).



Que la principal alerta debe estar en la etapa de la primaria, es otro de los factores a tener en cuenta. "En la secundaria la estructura corporal se va mejorando y los chicos ya tienen mayor sostén corporal para la carga, pero también se llevan menos útiles que en la primaria. Si en un principio esto no dejó daño, es raro que sí lo haga en la secundaria porque la carga es menor y el cuerpo mayor", dijo.



Ante esto, el llamado de atención recae también en las instituciones escolares, para que los docentes consideren cómo organizar el material que debe presentar el alumno: que haya carpetas que queden en el aula o turnarse entre los alumnos cuando deben llevar libros para trabajar en grupo.