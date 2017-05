Mendoza será entre el 17 y el 21 de julio sede de la Cumbre de Jefes del Estado del Mercosur y Estados Asociados, y fuentes del gobierno de Mendoza confirmaron que ya están trabajando en temas de seguridad y organización vinculados a un evento de enorme magnitud.



El gobernador Alfredo Cornejo destacó la sinergia positiva y el círculo virtuoso que es necesario mantener en torno de Mendoza "para que sigamos creciendo como destino potable para diversa clase de grandes encuentros continentales", dijo.



La postulación de Mendoza para este encuentro empezó a gestarse en la LXXXIV Reunión del Foro de Consulta y Concertación Política del Mercosur, que se hizo el 27 de abril en Asunción del Paraguay.



Hace cinco años, en julio de 2012, Mendoza había sido sede de un encuentro similar, y en aquella ocasión estuvieron presentes en la capital cuyana los entonces presidentes Evo Morales (Bolivia); Dilma Rousseff (Brasil); José Mujica (Uruguay); Ollanta Humala (Perú); Rafael Correa (Ecuador); Sebastián Piñera (Chile), y Cristina Fernández de Kirchner (Argentina); y también asistió Nicolás Maduro, en representación del gobierno de Venezuela cuando aún no había asumido la primera magistratura.



Cornejo sostuvo que "(la canciller) Susana Malcorra me confirmó que la cumbre del Mercosur se realizará en Mendoza, entre el 17 y el 21 de julio. Vamos a recibir a buena parte de los presidentes de los países miembros del Mercosur, aunque aún no tenemos confirmación de todos los asistentes".

El mandatario provincial sostuvo que "si bien es un tema diplomático, nosotros creemos que nos ayuda a dinamizar la hotelería y la gastronomía, pero por sobre todo colabora para sostener la marca Mendoza a nivel internacional. Necesitamos que se hable en muchos sitios de nuestra provincia, de los atractivos y las ventajas que ofrece".



"Mendoza está teniendo buena conectividad desde el aeropuerto, y la marca Mendoza está bastante instalada. Además, hay una predisposición desde el nivel nacional para realizar encuentros diplomáticos en el interior del país", puntualizó Cornejo.



"En la medida en que traigamos grandes eventos a Mendoza –agregó-, como esta cumbre del Mercosur y el encuentro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el año entrante, logramos que la imagen de Mendoza se muestre y se mantenga de un modo atractivo".



"El plan que se presentó para postular a Mendoza como sede de esta cumbre del Mercosur, fue elaborado entre el área de Turismo y el Ministerio de Seguridad, estrategia que fue aprobada por los organizadores para que se confirmara la sede de la cumbre", confirmó el gobernador.



La provincia se ha posicionado en materia de "Turismo de Reuniones", lo que permite llevar a cabo eventos de gran envergadura, y lograr así el posicionamiento de Mendoza como destino a nivel internacional para este tipo de encuentros, y en ese sentido 'hosteds buyers' –profesionales del turismo que se encargan de seleccionar las locaciones ideales para realizar congresos o exposiciones– visitaron Mendoza hace poco más de un mes recorriendo diferentes locaciones.

Para la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA, por sus siglas en inglés), Mendoza ocupa el tercer lugar de la Argentina para este tipo de encuentros (detrás de Buenos Aires y Córdoba).



La plaza cuenta con la infraestructura adecuada para recibir un encuentro de esta envergadura, como hoteles 5, 4 y 3 estrellas, empresas de tecnología aplicada a eventos, organizadores de congresos, empresas de turismo, bodegas, restaurantes.



Fuente: Telam