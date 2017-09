Mendoza otorgará aceite de cannabis

Este sábado, luego de reglamentarse en Buenos Aires la Ley Nacional de Cannabis Medicinal (27.640), que sólo será para tratar a los pacientes con epilepsia refractaria, quedó establecido que Mendoza puede, por fin, lanzar el decreto para poner en marcha su propia legislación: la ley provincial 8.629. Con el producto, el Ministerio de Salud será importador y proveedor del aceite sólo para quienes puedan cumplir una serie de pasos necesarios para obtenerlo. Así lo explicó el subsecretario de Salud, Oscar Sagás.





Un paso adelante Sagás explicó que la reglamentación de la ley nacional destrabó la local, que a pesar de contar con un protocolo ya terminado, no podía salir porque se estaba esperando que la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médicas) se expidiera sobre cómo reglamentaría parcialmente la ley. Con este paso dado, en los próximos días saldrá la resolución provincial firmada por el gobernador, para darle curso a la obtención del aceite.





Lo que permite la ley nacional es que se le otorgue al paciente que ya está consumiendo el aceite, bajo prescripción médica y por medio de un consentimiento informado por el cual se hace responsable de lo que consume, el permiso para seguir haciéndolo.





El cambio es que no tendrá que presentarlo cada vez que tenga que solicitar un nuevo frasco.

Por otro lado, se creará el programa para el uso e investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales. Esto significa que se habilita al Conicet y al INTA a cultivar la planta con fines de investigación para estudios preclínicos en animales.





En tercer lugar, se crea un doble registro: uno de pacientes en tratamiento y otro de pacientes incluidos en protocolos de investigación.





Además, se creará un consejo consultivo, integrado por el Ministerio de Salud de la Nación, el Consejo Interuniversitario Nacional, el INTA, el Conicet, el ANLAP (Agencia Nacional de Laboratorios Públicos) y la ANMAT. Será para determinar cómo se harán operativos todos los pasos anteriores.





En Mendoza La provincia creará una Unidad de Vigilancia Tutelada, integrada por médicos de todos los hospitales de referencia que podrán entregar el aceite (Notti, Central, Scaravelli y un representante de la OSEP). En ella ingresarán los pacientes a través de la presentación de una receta y de la firma de un consentimiento informado. La UVT será quien evalúe y realice el trámite frente a ANMAT para comprar el aceite en el exterior y distribuirlo.





Sagás explicó que la distribución será gratuita y se llevará adelante en los hospitales antes mencionados. Aclaró, una vez más, que es sólo para los casos de epilepsia refractaria y para ninguna otra enfermedad.





Largo camino La senadora Patricia Fadel (PJ) fue quien elaboró el proyecto que luego obtuvo sanción definitiva en la provincia. La legislación fue aprobada en marzo y desde ese momento, está "en estudio", en el área Legal y Técnica del Gobierno.





El punto es que, al no expedirse la ANMAT sobre el aceite, no se podía continuar. De todas formas, Sagás aclaró que la administración de medicamentos no lo considera aún un remedio, sino un producto que las personas consumen por su cuenta, aunque sí ha abierto la posibilidad de investigar.





En tanto, Fadel ya había iniciado un pedido de informes sobre el derrotero de la ley. "Hace casi dos meses me dijeron que el protocolo estaba listo y lo tenían en espera para ver qué hacía la Nación. Como no supe más nada, envié el jueves un pedido de informe al Ministerio de Salud".





Pedido que, de reglamentarse la semana que viene la ley provincial, no requiere contestación.

En Mendoza, además, existe una Clínica del Cannabis, que es administrada por la Asociación Redes y que promociona el trabajo del "médico del cannabis" Carlos Laje, que no tiene respaldo legal, pero al que la gente con inconvenientes de salud asiste con asiduidad.





La ANMAT autoriza el uso del aceite de cannabis sólo para epilepsia refractaria

Primero, se necesita contar con una receta y recomendación médica.





La solicitud irá a un comité de profesionales (Unidad de Vigilancia Tutelada) que certificará el uso para el paciente epiléptico.





El Ministerio de Salud será el encargado de importar y proveer, previa firma de un consentimiento informado, el aceite de cannabis.





Se entregará a los beneficiarios de forma gratuita y costeará el Estado.