Mendoza no es una zona endémica de hantavirus

Una mendocina que residía en la ciudad balnearia de Monte Hermoso –Buenos Aires- falleció por una insuficiencia cardiopulmonar originada por hantavirus. Autoridades del área de Zoonosis indicaron que resta conocer el origen del contagio.

Desde el área de Epidemiología de Mendoza, el doctor Rubén Cerchiai, indicó que son "casi nulas" las probabilidades de que la mujer haya adquirido el virus en nuestra provincia.

"Mendoza no es una zona endémica, no hay caso documentados de hantavirus acá. Cuyo figura como un área libre de riesgo", indicó el galeno, quien además señaló que los tiempos no se condicen: "La mujer vivía fuera de Mendoza hacía dos meses y el periodo de incubación va de los siete a los 45 días".