Mendoza, el segundo mejor destino como ciudad gastronómica

La empresa on line de viajes Booking.com elaboró un ranking con preferencias de los argentinos en base a los comentarios de sus usuarios, y la provincia quedó muy bien posicionada. De acuerdo con el informe, Mendoza está en el segundo lugar del top cinco de ciudades destacadas por la gastronomía en todo el país.



Según los datos relevados, el 75% de los turistas busca que su próximo destino sea reconocido tanto por su comida como por su bebida, un maridaje perfecto que Mendoza ofrece. Para los argentinos, Buenos Aires entra dentro del top 10 mundial entre los destinos gastronómicos más recomendados por los usuarios de Booking.com y, además, la provincia está entre los destinos en Argentina más recomendados por la gastronomía.



"Entre los más de 127 millones de comentarios de viajeros que se encuentran en Booking.com, la gastronomía se destaca claramente. Los datos señalan que Buenos Aires está entre los 10 mejores destinos del mundo reconocidos por la gastronomía", explican desde la empresa de viajes.



De acuerdo con su informe, los "millenials" son los que más tienden a combinar viaje y gastronomía: el 79% de los viajeros de entre 18 y 34 años se plantean viajar a algún destino que sea particularmente conocido por su buena oferta culinaria.



La presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa, se mostró contenta con la noticia de este ranking y coincidió en que las personas que hoy viajan valoran la experiencia. "El turista busca un viaje experiencial donde realmente el turismo aventura ofrece posibilidades, pero para el más común, el probar alimentos nuevos es una experiencia, y la alimentación y la dieta de un pueblo forman parte de su patrimonio cultural, entonces cierra por todos lados", destacó.



Los destinos en la Argentina con más recomendaciones en Booking.com por su gastronomía son Buenos Aires, seguido por Mendoza, Mar del Plata, Salta y Villa General Belgrano, en Córdoba. Al parecer, la amplia y variada cocina del país encanta los paladares extranjeros.



Según la empresa on line, "Mendoza es reconocida por sus vinos de excelente calidad y parece ser que al estar acompañados por carne a la olla o a la masa, la vuelven un lugar ideal para visitar por sus platos".



"La gastronomía de por sí está atada al tema del vino y el maridaje, el vino sin la comida no va, es un matrimonio perfecto", señaló Fernando Barbera, vicepresidente de gastronomía de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza.