La profesora de inglés víctima de un incendio en su casa de Godoy Cruz, evoluciona favorablemente y fue operada, aunque aún su estado es delicado. Continúa internada en el Hospital Lagomaggiore.



Se trata de Mariana Morell, de 42 años, quien el lunes de la semana pasada sufrió un incendio en su casa de calle Vergara y Figueroa Alcorta, de Godoy Cruz, donde estaba con sus hijas de 5 y 7 años.



Ingresó en estado muy delicado con quemaduras en su cara y brazos, además de la vías respiratorias, por lo que estuvo varios días con asistencia respiratoria mecánica.



Los especialistas indicaron que el sábado fue operada donde se le hizo un lavado en las zonas afectadas y luego le aplicaron injertos en cara, cuello y manos.



Ahora respira por sus propios medios, está lúcida, estable, sin fiebre y con una buena recuperación, aunque sigue en estado delicado.



El incendio

Ocurrió en la mañana del martes 4 de septiembre, en su casa de calle Vergara al 200, de Godoy Cruz.



Al parecer prendió una pantalla que estaba conectada a una garrafa, la cual habría tenido un desperfecto y provocó el fuego en la casa.



La mujer como pudo agarró a sus dos hijas de 5 y 7 años y las llevó hasta una ventana que daba al patio, pero por las rejas no podían salir, por lo que pidió ayuda a los gritos.



Así fue como Agustín Dubini, un vecino de 27 años que trabaja en un taller metalúrgico de calle Fugueroa Alcorta, escuchó los pedidos de auxilio, se subió al techo del taller y vio lo que ocurría.



Saltó dos medianeras, atravesó un descampado y llegó al patio de la casa en llamas. Forcejeó la reja hasta que sacó un barrote y rescató a las nenas, a quienes les salvó la vida. A la mujer no pudo auxiliarla debido a que no pasaba por el espacio que había hecho.