Más de 250 empleados de la ex empresa de transporte fueron reubicados

Sólo 19 de los 483 trabajadores que pertenecían a la ya disuelta Empresa Provincial de Transporte de Mendoza (EPTM) aún no han resuelto su situación laboral. Los demás, o bien continúan su tarea en la nueva Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) o se reubicaron en otros organismos estatales o solicitaron el retiro voluntario.



A diez días de la refuncionalización de la empresa a cargo de los troles y el metrotranvía, suman 251 los trabajadores que han sido reubicados en diferentes áreas del Gobierno provincial garantizándoles la estabilidad, reconociendo su antigüedad, respetando sus condiciones de trabajo y manteniendo el salario bruto que percibían.



Así lo expresaron el subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ulpiano Suárez, y la directora general de Recursos Humanos, Érica Rojas.



Luego de la aprobación de la ley que creó la STM, se inició el relevamiento destinado a reubicar a los ex empleados de la EPTM que desearan continuar en el Estado.



El subsecretario Suárez anunció que "de un total de 483 trabajadores, el 92% ya tiene asegurada la continuidad laboral, lo cual es muy positivo. Son 192 los trabajadores que se han incorporado a la STM y que ya están cumpliendo funciones ahí. A los 291 restantes les hemos ofrecido puestos de trabajo. Hasta el martes, a tan sólo 14 días, de haberse aprobado en la Legislatura la disolución de la EPTM, había 251 trabajadores que ya firmaron ante la Subsecretaría de Trabajo los acuerdos de reubicación en distintas áreas de la administración pública provincial".



Además, el subsecretario de Modernización destacó que: "Sólo 21 trabajadores han presentado su interés por acogerse al retiro anticipado voluntario y existen otros 19 que aún no han firmado acuerdos de reubicación. No obstante, vamos a ofrecerles puestos de trabajo a la brevedad a esos 40 trabajadores. Es intención del Gobierno que presten tareas porque hay áreas de la administración pública que requieren de sus servicios".



Érica Rojas explicó el proceso que realizó la Dirección General de Recursos Humanos: "Se hizo un relevamiento sobre el personal, las funciones que cumplía, los distintos puestos de trabajo existentes y la capacitación, y a partir de esto elaboramos un diagnóstico situacional. Además, en las reparticiones se hizo un relevamiento de necesidades según los puestos de trabajo definidos en el diagnóstico", afirmó.



"Estos datos son muy positivos y están vinculados a metas prioritarias del Gobierno: el reordenamiento del Estado, la mejora de los servicios públicos y el cuidado de los trabajadores, en este caso concreto de los ex empleados de la EPTM, ya que se ha cumplido con el compromiso de garantizarles la continuidad laboral", concluyó Ulpiano Suárez.



Tanto Suárez como Rojas se mostraron sorprendidos por la cantidad de empleados que encontraron con cambios de funciones, sobre todo por los choferes que desarrollaban tareas administrativas. De todos modos destacaron la predisposición de la mayoría para aceptar pasar a desempeñarse en otras áreas del Estado.