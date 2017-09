Más de 200.000 chicos se reunirán a celebrar el Día del Estudiante

estudiante testimonios.jpg

Desde ayer y hasta el domingo se está realizando el operativo de seguridad por el Día del Estudiante, con 3.000 efectivos afectados y a la espera de que más de 200.000 adolescentes y jóvenes, en su gran mayoría menores, se movilicen a los espacios verdes y espejos de agua de la provincia. Advierten de que habrá fuertes controles viales en la ruta que lleva a Potrerillos y que tanto en El Carrizal, Cacheuta y los parques del área metropolitana trabajarán también Bomberos y Defensa Civil.Cuarenta serán los puestos de control, fijos y móviles (con 150 efectivos), que tendrá la Policía de Tránsito sobre las rutas y, aunque todavía no se registran decomisos de alcohol, estiman que, como cada año, se retendrá una gran cantidad."Es una actividad compartida con los padres, porque es una preocupación extra que en la gran mayoría sean menores. Los mayores no deben ayudarles a pasar alcohol a los chicos", expresó Néstor Majul, subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad.Roberto Munives, director de la Policía de Mendoza, agregó que habrá controles con Policía, Bomberos y personal de Defensa Civil, tanto en Potrerillos como en el resto de los lugares a los que habitualmente van los chicos, como El Carrizal, Cacheuta, el Valle de Uco, y los parques General San Martín, Metropolitano, Benegas y Central.En cuanto a la cartera sanitaria, el subsecretario Oscar Sagás informó que el centro de salud de Potrerillos estará habilitado y que todos los hospitales estarán en estado de alerta para dar una rápida respuesta ante cualquier inconveniente."Las ambulancias estarán dispuestas para cualquier eventualidad y recorriendo el camino de alta montaña. Además, habrá puestos en los lugares de eventos, hablando de prevención y promoción de la salud y repartiendo folletería", dijo Sagás.El secretario de Transporte Carlos Matilla aseguró que se realizarán controles para verificar que todos los colectivos de las empresas Mitre (va a El Carrizal) y Buttini (va a Potrerillos) estén en condiciones.Desde hoy empiezan los controles. "Les recomendamos a los chicos que vayan que no esperen a la última frecuencia, porque si viene lleno corren riesgo de no poder tomarlo", expresó Matilla.