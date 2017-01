Más de 10 focos de incendio afectan a Mendoza

Desde el área del Plan Provincial de Manejo del Fuego se informa que al día de la fecha están todas las cuadrillas de incendios desplegadas y trabajando sin descanso desde el viernes pasado. Hasta el momento hay 55.200 hectáreas afectadas. Informe.



Son 10 los focos de incendios en distintos puntos del Sur y del Este provincial –General Alvear, San Rafael, Malargüe, La Paz y Santa Rosa–, algunos de ellos contenidos. "Seguimos muy atentos porque aún hay focos que no se han podido controlar. En algunas zonas, como Campo La Argentina de Santa Rosa y Campo Berbel y El Guanaco en General Alvear, habrá condiciones muy peligrosas para la propagación y el combate de los incendios para los próximos días, según el Servicio Meteorológico Nacional", explico Guillermo Ferraris, coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego.



El equipo que trabaja para sofocar las llamas está integrado por brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego junto a guardaparques de Malargüe, Ñacuñán, Telteca y Divisadero Largo –de la Dirección de Recursos Naturales Renovables–, Bomberos de la Policía de Mendoza y grupos de pobladores. Las cuadrillas disponen de cinco camionetas 4 x 4 del Plan Provincial de Manejo del Fuego equipadas con un kit de acción rápida, más cuatro autobombas forestales con capacidad de 8.500 litros de agua. Asimismo, se cuenta con un avión observador y un helicóptero del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.



En lo que va del año se produjeron 34 focos de incendio en la provincia, que suman 113.773 hectáreas afectadas. En comparación con otras temporadas, si bien se registra un incremento del número de incendios –varios de ellos de gran magnitud–, en esta temporada se redujo el promedio de superficie afectada por incendio por debajo del promedio histórico. Esto se debe al pronto y efectivo accionar de los brigadistas.



También hubo una disminución de cantidad de incendios forestales por causas humanas, lo que debe adjudicarse, según afirmó Guillermo Ferraris, a la fuerte campaña de concientización gubernamental que desde mediados de año se implementó con la consigna "El fuego no es un juego". Esta acción se realizó con el objetivo de reforzar los hábitos de la población de apagado de brasas –de asados y fogones– en sus salidas al campo, dar un aviso rápido al 911 ante la visualización de llamas en espacios naturales, como también cambiar el hábito de quemar pastizales u hojas secas en temporada otoñal e invernal.



La Secretaría de Ambiente reitera a la población la necesidad de cuidar el encendido y apagado de brasas en espacios verdes. Deben ser completamente apagadas con agua, por lo que se recomienda llevar siempre un bidón a las salidas al campo en las que no hay disponibilidad de agua cerca. La costumbre de apagar las brasas con tierra no es efectiva, ya que se mantiene el calor y se puede reavivar el fuego ante una simple brisa. Lo más adecuado es fijarse bien en que las brasas hayan quedado frías antes de irse del lugar.



Detalle Informe de la Dirección de Recursos Naturales Renovables – Fuente: Plan Provincial de Manejo del Fuego (datos actualizados al 23-1-2017, 9 hs.)



1) Campo La Huenco, Punta del Agua, San Rafael



Fecha de inicio: 20 de enero de 2017.



Origen: rayos.



11.500 hectáreas afectadas hasta ahora.



Estado: contenido, sin actividad.



En el lugar trabajan cinco brigadistas con una camioneta 4×4 del Plan Provincial de Manejo del Fuego (base General Alvear) y cinco bomberos de Defensa Civil. Colaboran pobladores.



El incendio se propagó a campos lindantes al sudeste y afectó los campos Fenoy y Favero.



2) Campo San Alberto, Punta del Agua, San Rafael



Fecha de inicio: 20 de enero de 2017.



Origen: Rayos.



17.600 hectáreas afectadas hasta ahora, en aumento.



Estado: contenido.



En el lugar trabajan cinco brigadistas con una camioneta 4×4 del Plan Provincial de Manejo del Fuego (base General Alvear). Colaboran pobladores.



El incendio se propagó a los siguientes campos lindantes; Fenoy, Don Miguel, Valdivieso, Los Olmos y Tivi Bravo.



3) Campo Berbel, 68 km por Ruta Nacional 143 Sur, General Alvear



Fecha de inicio: 20 de enero de 2017.



Origen: rayos.



8.000 hectáreas afectadas hasta ahora, en aumento.



Estado: contenido.



En el lugar trabajan cinco brigadistas con una camioneta 4×4 del Plan Provincial de Manejo del Fuego (base General Alvear). Colaboran pobladores.



Campos afectados: Martínez Ávila, La Locura, La Wilita, Navarro.



4) Campo El Guanaco, Ruta Ganadera 207, La Mora Sur, General Alvear



Fecha de inicio: 21 de enero de 2017.



Origen: rayos.



1.700 hectáreas afectadas hasta ahora, en aumento.



Estado: controlado.



En el lugar trabajan cinco brigadistas con una camioneta 4×4 y 1autobomba 4×4 del Plan Provincial de Manejo del Fuego (base Monte Comá). Colaboran pobladores.



5) Campo Cagnerutti, Los Huarpes al Sur, General Alvear



Fecha de inicio: 21 de enero de 2017.



Origen: rayos.



Hectáreas afectadas: sin determinar, en aumento.



Estado: descontrolado.



En el lugar trabaja personal de Bomberos y Defensa Civil. Campos afectados: Sánchez Marín, Mateoli y Gagnerutti.



6) Campo El Lechuzo, Malargüe



Fecha de inicio: 21 de enero de 2017.



Origen: rayos.



14.000 hectáreas afectadas hasta ahora, en aumento.



Estado: controlado.



En el lugar trabajan brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego (base Monte Comán) y guardaparques provinciales de la Reserva La Payunia, dos camionetas 4×4, una autobomba 4×4 del Plan Provincial de Manejo del Fuego. Colaboran pobladores.



7) Campo La Argentina, Ruta Provincial 153, Santa Rosa



Fecha de inicio: 21 de enero de 2017.



Origen: rayos.



1.000 hectáreas afectadas hasta ahora, en aumento.



Estado: descontrolado.



En el lugar trabajan 10 brigadistas (bases Mendoza y Monte Comán), una camioneta 4x4 y una autobomba forestal 4×4 del Plan Provincial de Manejo del Fuego. Colaboran pobladores.



Campos afectados: La Argentina, El Zapatino, San Ramón, Estancia Don Doménico (colindante con la Reserva Ñacuñán).



8) Campo Granizo (Guillén), La Paz



Fecha de inicio: 21 de enero de 2017.



Origen: rayos.



400 hectáreas afectadas.



Estado: reencendido.



En el lugar trabajan B2 y la Policía de Mendoza.



9) Campo Fátima, Santa Rosa



Fecha de inicio: 21 de enero de 2017.



Origen: rayos.



Estado: descontrolado.



1.000 hectáreas afectadas.



En el lugar trabajan pobladores de la zona. Se desplaza autobomba forestal.



Medios aéreos afectados: un helicóptero del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, ubicado en la base de incendios del Plan Provincial de Manejo del Fuego de Monte Comán.



10) Campo La Media Luna, General Alvear



Fecha de inicio: 22 de enero de 2017.



Origen: rayos.



Estado: descontrolado.