María José Ubaldini: "Nuestro espacio llegó para quedarse"

María José Ubaldini decidió ir a las PASO por fuera del aparato del Partido Justicialista y la apuesta le salió bien. Consiguió la cantidad de votos necesarios para romper el piso que exige la ley y con ello será una de las tres mujeres que encabezarán las listas a diputados nacionales en octubre.

"Teníamos la expectativa de pasar a la general. Uno siempre quiere más de lo que consigue, queríamos que pasara la lista completa pero no pudo ser, igual logramos más del 3 por ciento en varios departamentos", explica Ubaldini, el día posterior de las elecciones.

Ubaldini es la cabeza de Encuentro por Mendoza, la lista 504. Además de pasar ella la barrera, también lo hicieron los candidatos a concejales en ocho de los departamentos: Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Tupungato, Junín, Santa Rosa, La Paz y San Rafael.

"Somos un partido nuevo, con poca estructura, poco dinero, en cartelería tuvimos lo justo y necesario, eso dificulta la posibilidad de instalarse y que te conozcan, por más que tengas buenas ideas si no te conocen, no te van a votar", afirmó la candidata a diputada nacional.

"Es buen principio para hacer conocido el espacio, este espacio viene para quedarse y queremos seguir construyendo. A medida que se vaya conociendo nuestra propuesta, vamos a seguir avanzando y creciendo", aseveró Ubaldini.

La decisión de ir por fuera del justicialismo

Ubaldini, junto a varios militantes peronistas decidieron ir por fuera de la estructura del partido y formar Encuentro por Mendoza. La apuesta les salió bien.

"Estamos contentos, Mendoza necesita renovación de formas y caras, otra forma de política", y agregó que la campaña de cara a octubre no va a variar mucho sobre lo que ya se hizo: "Nuestra propuesta fue sincera, estamos convencidos de lo que proponemos, no vamos a militar nada distinto de lo que pienso. Tampoco vamos a tener mucho más recursos, así que reforzaremos el puerta a puerta y las redes sociales", manifestó.

El balance general

Con respecto a la elección en general, Ubaldini coincidió en que se ha ratificado al gobierno de Macri y Cornejo pero que debe hacer una visión más amplia.

"Hay un 60 por ciento que le dice al gobierno que no, hay muchas personas que no se sienten escuchadas y no están conformes con el rumbo económico y social. Más allá del mensaje, hay que hacer una apertura y escuchar a los que sienten ninguneados", explicó.

"Hay una oposición dividida que necesita salir de la mirada chiquita y poder generar una propuesta seria de unidad en base a temas complicados como seguridad, económicos y de matriz productiva y esa es nuestra responsabilidad", explicó.