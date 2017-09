Maratón de ideas contra la violencia de género

"Me gustaría que no haya más violencia y que se dé más igualdad entre hombres y mujeres, que no se crea que el hombre es más importante que la mujer y que ellas sean respetadas", dice Juan Manuel Frajberg (10) junto a su hermano Matías (10) y sus compañeros, Gabriel Sánchez (11) y Luca Bertaina (12) en la Universidad Tecnológica Nacional , minutos antes de recibir el premio en la categoría niños y niñas del hackathon #MujerSegura.