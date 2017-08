Luis Lobos, ex intendente de Guaymallén, fue citado a tribunales para declarar por una acusación en su contra por enriquecimiento ilícito. El ex funcionario señaló que el radicalismo usa su nombre "como cierre de campaña y para dejar mal al peronismo".



Fue citado por la fiscal Susana Muscianisi, de Delitos Económicos, para indagarlo por presunto enriquecimiento ilícito, acusación que Lobos negó por completo. Su declaración fue corta y señaló que luego ampliará con documentación y declaraciones juradas.



"A 48 horas de un cierre de campaña me parece más un tema político que jurídico", señaló Luis Lobos a Radio Nihuil cuando salió de la Fiscalía de Delitos Económicos.



Agregó: "No tengo ningún inconveniente porque son todas declaraciones juradas. Por ahí se dice que no están las cosas presentadas y está todo presentado. Lo que tenía siempre lo he declarado. No trabajé solamente de Concejal, sino también de mi profesión".



"Me preocupa que se está usando el apellido Lobos y mi familia para terminar, es lo que creo, perjudicando al peronismo. Parece un cierre de campaña. Cerramos con Lobos la campaña en contra del Justicialismo, me parece una locura total", se quejó.



También señaló: "Me extraña esta imputación y en este momento, siendo que me presenté siempre a la Justicia, jamás me negué a nada y jamás recusé a ningún fiscal. Es la cuarta fiscal que me ponen y me voy a seguir allanando".



Sostuvo: "Acá el problema es otro. La Justicia de Mendoza, y el procurador Gullé, conocido militante radical puesto por Alfredo Cornejo, quien le da las órdenes y él obedece. Hablaban que el peronismo manejaba la Justicia y creo que jamás en la historia de Mendoza se vivió lo que se está viviendo ahora".



"Veremos cómo sigue toda la película, pero sinceramente creo que ya que hablan de transparencia y demás, tendrían que ver la independencia de poder que acá no hay", concluyó Lobos.