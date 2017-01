Pilotos. Contratos de locación. Lucha antigranizo. Productores. Monotributo. Aunque no parezca, todas estas variables están relacionadas. Y es a raíz de esa relación que los pilotos anunciaron un paro hasta el viernes, que la Subsecretaría de Trabajo destrabó al llamar a conciliación obligatoria.



La cuestión es así: los pilotos que comandan los aviones de la lucha antigranizo para romper los focos de tormenta que afectan a los productores trabajan para la Provincia con contratos de locación, es decir, le facturan al Estado por sus servicios. Como las categorías de monotributo no se actualizaron en años, pero sí lo que ellos facturan, tuvieron que cambiar de régimen tributario, lo que les implica un mayor costo fiscal y administrativo.



El punto del reclamo de los pilotos es que quieren ser trabajadores de planta de la Provincia para dejar de pagar ellos, no sólo los impuestos, sino también los aportes jubilatorios y la obra social.



Dado que la discusión de este pase no ha llegado todavía a un acuerdo ayer decidieron hacer un paro hasta el viernes. Pero ni lerdos ni perezosos y para evitar un problema con los productores, desde el Gobierno pidieron en la tarde la conciliación, que dejó sin efecto la medida de fuerza. Ahora deberán sentarse todos juntos dentro de 15 días a negociar nuevamente.



Oscar Charparín, vocero de los pilotos que están agrupados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) dijo que esperaron hasta que pasaran las Fiestas para tomar una medida para que los productores pudieran festejar tranquilos.



"El paro no es coercitivo como andan diciendo. La gota que colmó el vaso fue que en noviembre tuvimos que pasarnos al régimen de responsable inscripto. Nos pagamos el aporte jubilatorio, los Ingresos Brutos, IVA, la obra social", comentó el piloto. Según Charparín, cada uno de los 19 pilotos que trabajan en la lucha antigranizo le factura al Gobierno un promedio de $37.000, pero de bolsillo les quedan $29.000, luego de pagar todos los impuestos.



En diciembre, con la modificación de Ganancias, también cambiaron las categorías de monotributo y subieron los límites. La más alta permite facturar hasta $700.000 anuales, por lo que los pilotos podrían haber encajado en esa, aunque ahora ya no pueden cambiar de régimen por tres años.



"Las autoridades provinciales mantienen a los pilotos del sector en una situación laboral irregular y se niegan a dar respuestas a nuestras legítimas reivindicaciones", explicó APLA en un comunicado.



Oscar Astorga, director de Agricultura y Contingencias Climáticas, confirmó que la conciliación es por dos semanas. "Es el mismo reclamo que se viene extendiendo. Son meses de alta sensibilidad, que tienen connotaciones socioeconómicas y justo cuando va a haber tormentas establecen una medida así, por eso apelo a una actitud empática y tender los puentes que sean necesarios. La remuneración que ellos pretenden supera la media salarial de cualquier empleado, es un punto a debatir", sostuvo Astorga.



Según el funcionario, los pilotos facturan ahora aproximadamente $40.000 y "pretenden un salario de $60.000".