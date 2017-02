Los senadores decidieron no sesionar porque no tenían luz en las oficinas

El incendio que el 18 de enero destruyó la cúpula del edificio del ex Banco de Mendoza, que comparten el Espacio Contemporáneo de Arte (ECA) y las dependencias del Senado, fue el motivo que esgrimieron ayer los senadores para justificar que, si bien debían sesionar, no lo iban a hacer.

Esto porque, según explica el mismo texto de la resolución 09/17 –firmada por la vicegobernadora Laura Montero– las oficinas de por lo menos la mitad de los senadores de los bloques de la UCR y el PJ, más las de Libres del Sur y el FIT, se encuentran inutilizadas porque se arruinó el servicio eléctrico. Así lo explicó el director de Infraestructura, Jorge Leiva.



Llama la atención cómo se relaciona el incendio de cúpula con el debate semanal que se realiza en la sede legislativa, en Patricias Mendocinas y peatonal Sarmiento, edificios separados uno del otro por cuatro cuadras.



Tres legisladoras consultadas (Patricia Fadel y Ana Sevilla del PJ y Mariana Caroglio de la UCR) dijeron que por no haber electricidad en los despachos, tampoco funciona el sistema informático interno de la Legislatura, y por esto los parlamentarios no pueden trabajar en sus proyectos, por ende, no pueden sesionar.



Además, hubo críticas por parte de las legisladoras justicialistas con respecto al mal estado general en el que se encuentra el edificio, aún desde antes del incendio. "Ese edificio es un laberinto y una trampa, si llega a ocurrir un terremoto, nos quedamos todos encerrados. Desde mediados del año pasado la entrada de calle 9 de julio está clausurada. No nos dejan ni pasar a los legisladores", manifestó Ana Sevilla (PJ).



Los daños

Acerca de qué es lo que se ha dañado y no permite a los legisladores cumplir con sus obligaciones de gestión, el director de Infraestructura detalló que en principio se decidió hacer un corte general de electricidad por precaución. "Hemos ido habilitando sectores, los que podemos solucionar", explicó Leiva.



El problema puntual fue el daño que encontrado en los tableros de electricidad. "Algunos estaban en buenas condiciones cuando ocurrió el incendio, pero otros ya han sido reparados y vueltos a reparar, y son los que ahora producen mayores complicaciones", describió.



En ese sentido, dijo que si bien el 70% del edificio ya tiene luz, no pueden habilitar el uso de aires acondicionados porque el sistema eléctrico no lo soportaría. "Las instalaciones son muy precarias", afirmó el director.



En cuanto al estado general del lugar, y a las quejas que algunos de los legisladores han realizado, Leiva explicó que se harán arreglos generales, pero no en profundidad. "No tiene sentido realizar una reparación definitiva, porque estamos en período de concurso de proyectos para el nuevo anexo legislativo", manifestó.



Entre las reparaciones que se realizarán, mencionó que pintarán, repararán alfombras y limpiarán en profundidad algunas áreas que se encuentran hace tiempo sin atención de ningún tipo.



Quejas

Consultada sobre el estado de su despacho, la senadora Ana Sevilla (PJ) explicó. "Con mi equipo estamos trabajando en Maipú. Después del incendio temo por la estructura de la cúpula, no se ve bien. Además, el olor a humo es intolerable. No se puede estar ahí".



Agregó que "no podemos ingresar al sistema, por lo tanto no accedemos a los archivos ni tenemos posibilidad de trabajar en nuestros proyectos".



También dijo que el edificio es un laberinto. Se han colocado tantos tabiques que es muy difícil encontrar la salida. "Es un lugar muy peligroso si tiembla", destacó. En el mismo sentido, se quejó porque desde el año pasado la puerta de calle 9 de julio está clausurada.



También la radical Mariana Caroglio sostuvo que los técnicos les aseguraron que el miércoles (por hoy) los trabajos estarían listos. "Vamos a ver qué pasa, si nos restablecen nuestro lugar de trabajo". No realizó otras críticas a las condiciones de trabajo del edificio del Senado. "No he sentido olor a humo, y las oficinas están intactas. Pero no hay electricidad ni internet", manifestó.



La decisión de no debatir

La vicegobernadora Laura Montero explicó que la determinación de no realizar la sesión no fue de ella, sino que "fue tomada por el cuerpo legislativo". Esto es por todos los bloques que conforman la Cámara de Senadores.



Destacó que no está entre sus atribuciones la de suspender una sesión.



"Yo sólo informé a través de una resolución que no iba a habilitar las oficinas, porque la seguridad de los legisladores que trabajan allí es mi responsabilidad. Esos despachos no se podían utilizar hasta que no se revisara completamente el sistema eléctrico" subrayó.



Dijo también que está entre los proyectos a realizar en el 2017 el de reparar y mejorar el edificio del ex Banco de Mendoza, que ya tenía inconvenientes, pero que con el incendio se intensificaron.



Entre otras cosas, después de lo ocurrido en la cúpula del ECA hubo que sacar escombros, se rompieron algunas instalaciones con el paso de los bomberos, que ingresaron por allí para trabajar, y sobre todo, el sistema eléctrico quedó dañado. De todas maneras, aseguró que esta semana estará listo para ser utilizado nuevamente.