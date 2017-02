Los santarrosinos eligen su intendenta entre la UCR y el PJ

Quizás una mujer sea la solución. Suele ser así, casi siempre. Hoy, cuando caiga el sol, una mujer será la nueva intendenta de Santa Rosa. Cierto es que deberá pasar por el proceso formal de asunción, pero el poder político ya será de ella esta misma noche. Flor Destéfanis o Norma Trigo. La peronista o la radical. La joven o la experimentada. Cualquiera sea, Santa Rosa volverá a ser conducida por alguien surgido en elecciones libres. La única forma sana para un pueblo, después de todo.



Pasaron diez meses desde que Sergio Salgado renunció a su cargo, antes de ser llevado a la cárcel acusado por distintos delitos. Ahora, con Salgado todavía imputado, pero libre bajo caución, los 13.400 electores resolverán quién completa los dos años que faltan hasta las generales de 2019.



Será una elección extremadamente simple para el votante, que ya ha utilizado el voto electrónico en las PASO y que lo volverá a usar esta vez. Apenas estarán Flor Destéfanis y Norma Trigo en la pantalla táctil de las terminales ubicadas en cada una de las 43 mesas. Simple. O una o la otra. O el voto en blanco como tercera opción.



Las dos votarán a la mañana, casi temprano. Flor Destéfanis lo hará en La Dormida, su pueblo natal, a las 9. Será en la escuela 1-068 Ventura Segura.



Norma Trigo también votará en su pueblo natal, Las Catitas. Lo hará a las 10, en la escuela 1-188 Angelino Arenas Raffo.



Después seguramente se sumarán a los militantes de sus partidos, tanto locales como los que concurrirán de otros departamentos, para asegurarles asistencia a sus fiscales y ofrecer a los electores a llevarlos a sus lugares de votación. Nunca ha quedado claro cuán efectiva es esta práctica para los partidos y tampoco quedará claro ahora. En todo caso es una tradición de todo acto electoral.



Los electores pueden consultar dónde votar en www.elecciones.mendoza.gov.ar, pero seguramente no habrá ningún cambio con respecto a las PASO del 11 de diciembre último. Allí también pueden sacarse cualquier duda pero, además y si aún no supieran cómo utilizar el sistema, habrá personal de la Junta Electoral para asistirlos.



Se cree que los resultados estarán antes de las 20, salvo que surja algún imprevisto.



Si gana Trigo, esta catitense podrá darle continuidad a lo que hizo durante su interinato en la intendencia como presidenta del Concejo Deliberante. Si gana Destéfanis, la ex Reina Nacional de la Vendimia, será la intendenta más joven en la historia de la Argentina.



A la noche se sabrá, pero ocurra lo que ocurra, será mejor para la democracia.