"Los problemas actuales no se deben a la Constitución"

El Consejo Provincial Justicialista de Mendoza, junto con legisladores provinciales, intendentes, legisladores nacionales y referentes de distintos sectores internos del peronismo, salvo La Cámpora, se reunió ayer a la tarde a discutir sobre la posibilidad de reformar la Constitución de Mendoza. La conclusión fue que no avalarán ningún proyecto que el gobierno de Alfredo Cornejo presente durante su gestión.



Los motivos que primaron en la toma de esta decisión, que además sirve para unificar la posición de todo el justicialismo, es que "existen otros temas más importantes para la gente". La situación económica, social, los problemas de seguridad, sumados a los salarios, educación y salud son ahora la prioridad de aspectos que le importan al partido que estuvo en el poder hasta la llegada de Cambiemos.



El presidente del Consejo Provincial Justicialista de Mendoza, Omar Félix, fue el vocero de la reunión y reiteró varias veces una misma frase a la prensa, tratando de dejar en claro una postura que ya había dado a conocer a Diario UNO a mediados de febrero: "Nos convocamos para tratar un tema que está en la agenda del Gobierno, pero que no está en la del resto de las fuerzas políticas, ni de los mendocinos en general".



Y agregó: "A pesar de que el justicialismo siempre fue reformista, no creemos que los problemas que hay coyunturales se deban a la Constitución que hoy tenemos, creemos que se debe a un error sobre todo en los caminos que se han tomado en la política económica y en muchas medidas que se toman a nivel provincial".



El sanrafaelino explicó que no van a tratar la reforma y dijo: "No lo vemos oportuno, no creemos que esté en la agenda de los mendocinos, hay muchos problemas, y como dijo una célebre figura de la televisión el domingo, creemos que esta gestión no está viendo la realidad, y nos preocupa mucho la situación por la que están pasando los ciudadanos".



Críticas y reproches

Félix enumeró los problemas que a su parecer son "evidentes y conocidas por todos" en la provincia. Describió que existen serias "dificultades económicas, con paritarias por debajo de la inflación, con situaciones que ponen en riesgo la economía regional, como la importación de 40 millones de litros de vinos, con comercios que se están cerrando".



También se refirió a la delincuencia en las calles. "La seguridad es el principal problema que tenemos, según las últimas encuestas. Fue la promesa electoral, se le dio una emergencia y no vemos que haya mejorado nada al respecto", dijo, y a continuación sumó críticas a lo que se está haciendo.



"No vemos un Gobierno preocupado por la producción, por nuestros sectores de trabajo; vemos lo que está pasando con el comercio, que están cerrando todos los días locales, porque lógicamente los mendocinos para cuidar el bolsillo están consumiendo en Chile. Estas cosas nos afectan", sentenció.



Otro de los aspectos que quedaron en claro durante la reunión fue la posición del PJ respecto a la reelección de la figura del gobernador. "La reelección del gobernador no es un tema que ni siquiera estamos pensando, no estamos hablando de la reforma mucho menos de la reelección", manifestó Félix.



Además expresó que siempre que se planteó la reforma y que se introdujo el tema de la reelección no fue apoyada por los mendocinos y fracasó sistemáticamente. "En eso también esperamos un gesto de grandeza al momento de discutir, como lo hizo alguna vez Roberto Iglesias, que también intentó modificar la Constitución y ante escribano público se apartó de la posibilidad de reelegirse", dijo.



Próximas elecciones

Consultado sobre la discusión acerca del desdoblamiento de elecciones o el respeto por el cronograma nacional, Omar Félix manifestó que "el gobernador ha sido muy claro desde que asumió de las dificultades económicas y financieras en que encontró la provincia. La verdad es que si esto es así no tiene mucho sentido pensar en un desdoblamiento y en un doble gasto, porque serían cuatro elecciones, dos primarias y dos provinciales. Lo óptimo sería ahorrar en elecciones".



Sobre futuros candidatos, desde el peronismo no quisieron barajar nombres aún. "No estamos discutiendo candidatos para las próximas elecciones. Las candidaturas las discutirá cada sector interno en su momento y atendiendo a las reglas de las primarias abiertas, y para eso hay tiempo", aseguró Félix.